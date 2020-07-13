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Власть

Экс-министр здравоохранения Крыма признан виновным в госизмене

20:31 понедельник, 13 июля 2020

Бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский признан в Украине виновным в государственной измене.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

«Суд приговорил Петра Михальчевского к 10 годам тюрьмы, но с оговоркой, что он может оставаться на свободе, пока приговор не вступил в силу. Мы обжалуем приговор», – сообщил Рыбин.

По словам адвоката, шансы на то, что суд высшей инстанции отменит приговор, крайне малы.

В начале января 2018 года Служба безопасности Украины обнаружила в Киеве жилье, в котором проживал Михальчевский, и провела в нем обыск. Его обвиняли в госизмене за то, что работал главой минздрава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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