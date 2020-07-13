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Происшествия

Экскаватор опрокинулся на спуске к морю в Ялте

16:10 понедельник, 13 июля 2020
Ялта

ДТП с участием экскаватора произошло в южной столице Крыма: погрузочная машина перевернулась на спуске к пляжу «Дельфин».

Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

В результате аварии горючее из бензобака разлилось на грунт и проезжую часть. По информации очевидцев, пострадавших нет.

— «Труженик» устал, валяется и греется на солнышке, — пошутил пользователь соцсети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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