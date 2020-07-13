Происшествия
Экскаватор опрокинулся на спуске к морю в Ялте
ДТП с участием экскаватора произошло в южной столице Крыма: погрузочная машина перевернулась на спуске к пляжу «Дельфин».
Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.
В результате аварии горючее из бензобака разлилось на грунт и проезжую часть. По информации очевидцев, пострадавших нет.
— «Труженик» устал, валяется и греется на солнышке, — пошутил пользователь соцсети.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Коктебеле ночью дотла сгорел деревянный дом. В курортном поселке Коктебель перед въездной аркой ночью сгорела одноэтажная постройка, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
В Крыму за день нашли и уничтожили более 400 взрывоопасных предметов. В Ленинском районе 10 июля были обезврежены 415 взрывоопасных предмета времен Второй Мировой войны.
За сутки в Крыму утонуло три отдыхающих. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 3 происшествия, погибло 3 человека.
Десять человек погибли на воде в Крыму за неделю. За истекшую неделю сотрудники МЧС спасли 45 человек на воде, десять погибли.
Крымским ученикам разрешат вернуться в школы с 1 сентября
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Власти Севастополя хотят открыть пункты добровольного тестирования туристов на COVID-19
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Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди
Падение температуры воздуха, ветер и дожди ожидаются в Крыму в ближайшие два дня.
Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию
Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.
10 июля
Военные базы и элитные апартаменты: севастопольцев лишают доступа к пляжам
Российские власти вот уже шесть лет отдают крымские пляжи в пользование военным или под застройку частным компаниям. Так, в Севастополе Министерство обороны России в конце июня получило в собственность земельный участок с пляжем «Толстяк», что на Северной стороне, общей площадью почти 10 гектаров.