Экскаватор опрокинулся на спуске к морю в Ялте

ДТП с участием экскаватора произошло в южной столице Крыма: погрузочная машина перевернулась на спуске к пляжу «Дельфин».

Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

В результате аварии горючее из бензобака разлилось на грунт и проезжую часть. По информации очевидцев, пострадавших нет.

— «Труженик» устал, валяется и греется на солнышке, — пошутил пользователь соцсети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Коктебеле ночью дотла сгорел деревянный дом. В курортном поселке Коктебель перед въездной аркой ночью сгорела одноэтажная постройка, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

В Крыму за день нашли и уничтожили более 400 взрывоопасных предметов. В Ленинском районе 10 июля были обезврежены 415 взрывоопасных предмета времен Второй Мировой войны.

За сутки в Крыму утонуло три отдыхающих. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 3 происшествия, погибло 3 человека.

Десять человек погибли на воде в Крыму за неделю. За истекшую неделю сотрудники МЧС спасли 45 человек на воде, десять погибли.