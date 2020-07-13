Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе

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По состоянию на утро 13 июля в Севастополе зарегистрированы десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

Восемь пациентов приехали в Севастополь из других регионов России, двое – местные жители. Все контактировали с заболевшими ранее людьми. В настоящий момент в стационарах находится 57 человек.

В инфекционной больнице под наблюдением находится 145 человек, в городской больнице № 9 – 97.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 281 человек. Выздоровели 210 пациентов, пятеро умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы. Согласно российскому законодательству, все лица, прибывающие в Крым из-за рубежа или с территории Украины, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в условиях обсерватора.

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