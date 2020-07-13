Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки ● Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы ● За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек ● В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море ● В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом
Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе
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По состоянию на утро 13 июля в Севастополе зарегистрированы десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.
Восемь пациентов приехали в Севастополь из других регионов России, двое – местные жители. Все контактировали с заболевшими ранее людьми. В настоящий момент в стационарах находится 57 человек.
В инфекционной больнице под наблюдением находится 145 человек, в городской больнице № 9 – 97.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 281 человек. Выздоровели 210 пациентов, пятеро умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы. Согласно российскому законодательству, все лица, прибывающие в Крым из-за рубежа или с территории Украины, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в условиях обсерватора.
За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек. За 11 июля под меднаблюдение в Крыму взято 385 человек, снято с наблюдения 139 человек.
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море. Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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