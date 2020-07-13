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Коронавирус в Крыму

Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе

11:32 понедельник, 13 июля 2020
Севастополь
Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе

фото © strana.ua

По состоянию на утро 13 июля в Севастополе зарегистрированы десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

Восемь пациентов приехали в Севастополь из других регионов России, двое – местные жители. Все контактировали с заболевшими ранее людьми. В настоящий момент в стационарах находится 57 человек.

В инфекционной больнице под наблюдением находится 145 человек, в городской больнице № 9 – 97.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 281 человек.  Выздоровели 210 пациентов, пятеро умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы. Согласно российскому законодательству, все лица, прибывающие в Крым из-за рубежа или с территории Украины, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в условиях обсерватора.

За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек. За 11 июля под меднаблюдение в Крыму взято 385 человек, снято с наблюдения 139 человек.

В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море. Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом. Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.

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По состоянию на утро 13 июля в Севастополе зарегистрированы десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

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