Десять человек погибли на воде в Крыму за неделю

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За истекшую неделю сотрудники МЧС спасли 45 человек на воде, десять погибли.

Кроме этого, по информации МЧС РК, за неделю спасатели 13 раз ликвидировали последствия ДТП. Было спасено 11 человек, один погиб.

«За отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 98 - это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также было ликвидировано два лесных пожара», - говорится в сообщении ведомства.

Также было проведено четыре поисково-спасательных операции в горно-лесной местности, по итогам которых спасли шесть человек.

Ранее в ГУ МЧС по РК рассказали, как избежать происшествий на воде и не подвергать свою жизнь опасности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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