Черное море у берегов Крыма омедузилось

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За последние несколько лет количество медуз в Черном море стремительно увеличилось, вызвав беспокойство жителей и гостей Крыма.

Что происходит с природой и насколько это опасно, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергей Иванов.

По его словам, любая вспышка численности какого-либо вида означает нарушение экологического равновесия в природе.

«Это нарушение постоянства факторов среды», — отметил профессор.

Он подчеркнул, что мировая система сама по себе саморегулирующаяся. Нарушение же природного баланса может быть связано с деятельностью человека.

Еще одна гипотеза нашествия бесхребетных существ — изменение климата, в частности глобальное потепление. Как пояснил Иванов, медузы хорошо размножаются в более теплых водах и, к слову, спокойно переносят загрязнения воды в отличие от других живых существ. В Черном море они, по-видимому, получили «карт-бланш».

Опасны ли медузы?

В крымском сегменте интернета люди предупреждают друг друга об опасности медуз, которые становятся агрессивными.

«Последние годы отдых на море становится попросту проблематичным, потому как зайти в воду и искупаться уж опасно и неприятно», — написал в Facebook Валентин Коваленко из Керчи.

С его слов, после встречи с медузой не помогло даже промывание пресной водой с мылом — кожу на лбу жгло еще долго. Валентин Коваленко также недоумевает, как некоторые граждане могут становиться на защиту медуз, сам же он предлагает их уничтожать.

«Речь не идет о тотальном уничтожении медуз, а лишь о снижении их возросшей популяции», — пояснил он.

Другие пользователи не поддержали опасения автора сообщения, но признали, что совместное купание с медузами нельзя назвать приятным.

Профессор Иванов пояснил, что медузы, обитающие в Черном море, не представляют никакой опасности.

Это два вида: корнерот и аурелия.

Первый считается морским хищником и способен ужалить человека, оставив следы как от термического ожога.

Вторая не представляет никакой опасности.

По мнению профессора, опасаться переизбытка медуз на побережье стоит только работникам туротрасли. Понятно, что мало кто захочет занырнуть в «бульон» из бесхребетных существ.

В тексте использованы материалы: Форпост

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