Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море ● В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом ● В Ялте отменили концерт участников «Тавриды» ● COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе ● Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму
За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек
За 11 июля под меднаблюдение в Крыму взято 385 человек, снято с наблюдения 139 человек.
Соответствующие статистические данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 4643 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 3456 человек, в стационарах находятся 371 человек, изолировано в обсерваторы – 816 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 871 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 193 человека, выписано с выздоровлением — 647.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом. Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.
COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе. Четыре новых случая подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму. Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.
С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки. За последние сутки в мире заразилось коронавирусом небывалое количество людей – 228 тыс. Наихудшая ситуация наблюдается в США, Бразилии и Индии.
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море
Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом
Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.
Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию
Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.
10 июля
Минобороны России приступает к строительству нового водовода в Крыму
В Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Минобороны РФ будут проложены между Тайганским водохранилищем в Белогорском районе и Симферополем.