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Коронавирус в Крыму

За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек

18:17 воскресенье, 12 июля 2020

За 11 июля под меднаблюдение в Крыму взято 385 человек, снято с наблюдения 139 человек.

Соответствующие статистические данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 4643 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 3456 человек, в стационарах находятся 371 человек, изолировано в обсерваторы – 816 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 871 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 193 человека, выписано с выздоровлением — 647.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом. Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.

COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе. Четыре новых случая подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму. Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.

С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки. За последние сутки в мире заразилось коронавирусом небывалое количество людей – 228 тыс. Наихудшая ситуация наблюдается в США, Бразилии и Индии.

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