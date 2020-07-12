Власти Ялты захотели сделать муниципальные общественные туалеты бесплатными

Муниципальные общественные туалеты в Большой Ялте могут стать бесплатными.

Об этом сегодня в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

«Вопрос отмены платы за посещение муниципальных общественных туалетов в Ялте поднимался неоднократно. В том числе летом прошлого года в ходе выездного совещания в Ялте глава Республики Крым Сергей Аксенов поручал изучить возможность бесплатного посещения уборных. Сегодня тему запрета взимания платы за посещение туалетов мы прорабатываем с депутатским корпусом», – отметил он.

При этом Имгрунт уточнил, что, по предварительным расчетам, на содержание туалетов потребуется 15 миллионов рублей в год.

По словам главы администрации, варианты организации бесплатной работы уборных могут быть разными – средства либо должны быть предусмотрены в бюджете, либо в рамках государственно-частного партнерства. «В некоторых случаях, затраты могут лечь на бизнес, который предполагается привлечь к обслуживанию уборных в соответствии с их предпринимательской деятельностью», – подчеркнул Имгрунт.

Он также обратил внимание, что сейчас бесплатно работают туалеты на Массандровском пляже, в Гаспре и Форосе, а также в некоторых объектах торговли и общественного питания. Стоимость платных муниципальных уборных составляет 15 рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минобороны России приступает к строительству нового водовода в Крыму. В Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Минобороны РФ будут проложены между Тайганским водохранилищем в Белогорском районе и Симферополем.

Центр Севастополя заливает нечистотами. Это будет происходить все чаще и чаще, а слитая в море грязь подвергнет опасности здоровье жителей и гостей города.

В Форосе обновят канализационные очистные сооружения. Предельный лимит финансирования мероприятия составит порядка 800 млн рублей, сообщает пресс-служба Минстроя РК.

Власти Ялты пообещали «эффективно» изымать товар у стихийщиков. Ялтинские власти разработали документ, который даст право изымать товар у граждан, осуществляющих незаконную торговлю на улицах города.