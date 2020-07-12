Власть
Власти Ялты захотели сделать муниципальные общественные туалеты бесплатными
Муниципальные общественные туалеты в Большой Ялте могут стать бесплатными.
Об этом сегодня в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
«Вопрос отмены платы за посещение муниципальных общественных туалетов в Ялте поднимался неоднократно. В том числе летом прошлого года в ходе выездного совещания в Ялте глава Республики Крым Сергей Аксенов поручал изучить возможность бесплатного посещения уборных. Сегодня тему запрета взимания платы за посещение туалетов мы прорабатываем с депутатским корпусом», – отметил он.
При этом Имгрунт уточнил, что, по предварительным расчетам, на содержание туалетов потребуется 15 миллионов рублей в год.
По словам главы администрации, варианты организации бесплатной работы уборных могут быть разными – средства либо должны быть предусмотрены в бюджете, либо в рамках государственно-частного партнерства. «В некоторых случаях, затраты могут лечь на бизнес, который предполагается привлечь к обслуживанию уборных в соответствии с их предпринимательской деятельностью», – подчеркнул Имгрунт.
Он также обратил внимание, что сейчас бесплатно работают туалеты на Массандровском пляже, в Гаспре и Форосе, а также в некоторых объектах торговли и общественного питания. Стоимость платных муниципальных уборных составляет 15 рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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