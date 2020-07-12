Власти Ялты пообещали поставить много новых мусорников

Количество урн в Ялте будет увеличено по всей территории муниципального образования.

Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

«К нам постоянно обращаются граждане с просьбой установить урны или добавить их количество в том или ином месте. На основе этих предложений и будем их размещать», – заверил он.

Имгрунт также обратил внимание, что в течение двух месяцев будут заменены урны на набережной и Пушкинском бульваре на «более подходящие для исторического центра Ялты». «Все они будут закуплены за счет благотворительных средств», – уточнил глава администрации города.

При этом градоначальник пообещал, что те урны, которые сейчас размещены в центре города, будут направлены в другие районы, а также в поселки муниципального образования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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