Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин

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Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.

Стабильное грузовое ж/д сообщение по Крымскому мосту вскоре позволит автомобилистам экономить рубль на каждом литре бензина, сообщили в Минтопэнерго РК.

«Снижение розничных цен примерно на 1 рубль за литр можно ожидать после запуска стабильного грузового движения по железнодорожной части Крымского моста, так как около 90% топлива поступает в Крым именно железнодорожным транспортом», - говорится в ответе на запрос агентства.

В министерстве пояснили, что значительный рост цен на бензин и дизтопливо в Крыму в последние месяцы неразрывно связан с подорожанием топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Этому поспособствовало решение правительства РФ вдвое сократить обязательные объемы продажи топлива через биржевые площадки для компаний. Это привело к дефициту бензина на рынке. Еще одной причиной послужил запрет на ввоз в Россию импортного топлива.

Так, с мая по июль цена бензина АИ-92 на бирже выросла на 11,1 тыс. рублей за тонну, АИ-95 выросла на 18 тыс. рублей, дизтопливо подорожало на 4,5 тыс. рублей, а сжиженный газ на 21,5 тыс. рублей.

Тем не менее, в Крыму по-прежнему самое дорогое на юге России топливо. Это связано с тем, что в регионе отсутствуют вертикально-интегрированные компании (так называемые ВИНКи). Сейчас реализацию светлых нефтепродуктов осуществляют независимые частные компании, которые приобретают топливо через биржу.

«Поскольку топливо приходится везти из более отдаленных регионов, в его цену закладывается стоимость доставки груза по железной дороге, стоимость паромной переправы, услуг Крымской железной дороги и возврат грузоотправителям порожних цистерн на нефтеперерабатывающие заводы. Все это приводит к значительному повышению розничных цен на топливо в Крыму в сравнении с ценами Краснодарского края», - пояснили в Минтопэнерго Крыма.

Ранее эксперты отмечали, что запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту снизит логистические издержки, однако в нынешних условиях стоимость топлива на полуострове продолжит расти, так как в стране созданы экономические условия для этого.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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