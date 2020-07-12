Власть
Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин
фото © Today.ua
Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.
Стабильное грузовое ж/д сообщение по Крымскому мосту вскоре позволит автомобилистам экономить рубль на каждом литре бензина, сообщили в Минтопэнерго РК.
«Снижение розничных цен примерно на 1 рубль за литр можно ожидать после запуска стабильного грузового движения по железнодорожной части Крымского моста, так как около 90% топлива поступает в Крым именно железнодорожным транспортом», - говорится в ответе на запрос агентства.
В министерстве пояснили, что значительный рост цен на бензин и дизтопливо в Крыму в последние месяцы неразрывно связан с подорожанием топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Этому поспособствовало решение правительства РФ вдвое сократить обязательные объемы продажи топлива через биржевые площадки для компаний. Это привело к дефициту бензина на рынке. Еще одной причиной послужил запрет на ввоз в Россию импортного топлива.
Так, с мая по июль цена бензина АИ-92 на бирже выросла на 11,1 тыс. рублей за тонну, АИ-95 выросла на 18 тыс. рублей, дизтопливо подорожало на 4,5 тыс. рублей, а сжиженный газ на 21,5 тыс. рублей.
Тем не менее, в Крыму по-прежнему самое дорогое на юге России топливо. Это связано с тем, что в регионе отсутствуют вертикально-интегрированные компании (так называемые ВИНКи). Сейчас реализацию светлых нефтепродуктов осуществляют независимые частные компании, которые приобретают топливо через биржу.
«Поскольку топливо приходится везти из более отдаленных регионов, в его цену закладывается стоимость доставки груза по железной дороге, стоимость паромной переправы, услуг Крымской железной дороги и возврат грузоотправителям порожних цистерн на нефтеперерабатывающие заводы. Все это приводит к значительному повышению розничных цен на топливо в Крыму в сравнении с ценами Краснодарского края», - пояснили в Минтопэнерго Крыма.
Ранее эксперты отмечали, что запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту снизит логистические издержки, однако в нынешних условиях стоимость топлива на полуострове продолжит расти, так как в стране созданы экономические условия для этого.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мобильная связь в России может еще подорожать. Тарифы на мобильную связь в России во втором полугодии 2020 года могут вырасти в среднем на 14%, а по итогам первой половины года средняя стоимость минимального пакетного тарифа уже увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц.
Крым продаст два санатория и один пансионат на аукционе. Власти Крыма приняли решение выставить на аукцион два санатория и один пансионат, находящиеся в государственной собственности.
Крым попал в десятку регионов с самым высоким уровнем бедности. Крым вошел в десятку самых неблагополучных по материальному положению населения российских регионов.
Стоимость квадратного метра жилья в Ялте перегнал Сочи. Во время действия ограничений из-за коронавирусной инфекции россияне, лишенные отдыха за границей, начали вкладывать деньги в недвижимость у берега моря.
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму
Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.
Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя
Избирательная комиссия Севастополя приняла документы о выдвижении на выборы главы города у всех восьми кандидатов, сообщили журналистам в горизбиркоме, информирует ТАСС.
Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин
Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.
Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию
Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.
вчера
Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту
Скоростное судно «Комета» возобновит курсирование между Севастополем и Ялтой 12 июля.