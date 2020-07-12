В Ялте отменили концерт участников «Тавриды»

Запланированный на вечер сегодняшнего дня концерт участников первой антишколы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» отменен, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

«Запланированный на сегодня, 12 июля, на 18.00, шоу-концерт молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» на ялтинской набережной отменен в связи с запретом проведения массовых мероприятий. Организаторы приносят свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, у круглого фонтана на набережной им. Ленина для жителей и гостей города должны были выступить артисты разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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