Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +28
море +24

Коронавирус в Крыму

В Ялте отменили концерт участников «Тавриды»

15:15 воскресенье, 12 июля 2020
Ялта

Запланированный на вечер сегодняшнего дня концерт участников первой антишколы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» отменен, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

«Запланированный на сегодня, 12 июля, на 18.00, шоу-концерт молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» на ялтинской набережной отменен в связи с запретом проведения массовых мероприятий. Организаторы приносят свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, у круглого фонтана на набережной им. Ленина для жителей и гостей города должны были выступить артисты разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 11 июля. Сегодня, 11 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 10 июля. Сегодня, 10 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 9 июля. Сегодня, 9 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Призывы идти убирать лаванду с серпами и секаторами оказались фейком. Мошенники призывают людей к помощи в уборке лаванды в Бахчисарайском районе с использованием серпов и секаторов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море

В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море

Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом

В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом

Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.

Актуальные темы

Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию

Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.

10 июля

Водный кризис
Минобороны России приступает к строительству нового водовода в Крыму

Минобороны России приступает к строительству нового водовода в Крыму

В Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Минобороны РФ будут проложены между Тайганским водохранилищем в Белогорском районе и Симферополем.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации