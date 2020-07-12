Происшествия
В Севастополе злостный грабитель напал на женщину
Вечером на одной из площадей Севастополя к 33-летней местной жительнице подбежал неизвестный, ударил ее и похитил смартфон стоимостью 12000 рублей и 1000 рублей наличными, сообщает пресс-служба МВД по городу Севастополю.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого, им оказался 31-летний житель Севастополя.
Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело – мужчине угрожает до 7 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферополец предстанет перед судом за убийство сокамерника в СИЗО. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении подследственного, который, находясь в камере симферопольского СИЗО, убил одного сокамерника и пытался убить второго.
Российские туристы в Крыму прокутили все деньги и обокрали пенсионерку. В Симферополе сотрудниками полиции по подозрению в серии краж задержаны трое отдыхающих молодых людей.
На автовокзале Феодосии задержали воров-гастролеров. В Феодосии сотрудники уголовного розыска на автовокзале задержали «заезжих гастролеров», которые пытались покинуть Крым.
В Крыму фермер убил начинающего бизнесмена. Фермер из Бахчисарайского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве из корыстных побуждений.
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму
Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.
Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя
Избирательная комиссия Севастополя приняла документы о выдвижении на выборы главы города у всех восьми кандидатов, сообщили журналистам в горизбиркоме, информирует ТАСС.
Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин
Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.
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Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту
Скоростное судно «Комета» возобновит курсирование между Севастополем и Ялтой 12 июля.