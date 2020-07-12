В Севастополе злостный грабитель напал на женщину

Вечером на одной из площадей Севастополя к 33-летней местной жительнице подбежал неизвестный, ударил ее и похитил смартфон стоимостью 12000 рублей и 1000 рублей наличными, сообщает пресс-служба МВД по городу Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого, им оказался 31-летний житель Севастополя.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело – мужчине угрожает до 7 лет лишения свободы.

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