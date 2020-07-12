Коронавирус в Крыму
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В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом
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Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета, на базе которого проводятся исследования, Вадима Тарасова, вторую группу испытуемых выпишут 20 июля.
«Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты... Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим», - подчеркнул Тарасов.
В свою очередь директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в разговоре с агентством отметил, что задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека.
Добровольцев поделили на две группы: первые получили одну дозу вакцины, а вторые – в двойном размере. В первые дни после вакцинации кроме повышения температуры тела, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций, все чувствуют себя хорошо, отметил Лукашев.
Он добавил, что безопасность вакцины от COVID-19 была подтверждена в ходе клинических испытаний. Кроме этого, до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу.
После чего их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования, после чего была проведена иммунизация, началось само исследование.
Испытания вакцины от COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, начались 18 июня.
На данный момент в России зарегистрировано более 720 тыс. случаев COVID-19, более 400 тыс. человек выздоровели, 11 205 пациентов скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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