В Крыму военные учатся cкидывать бомбы на корабли «противника»

фото © ru.m.wikipedia.org

В Крыму российские военные отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

На начальном этапе учения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан», проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировал корабли флота, выполняющие задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки.

После этого, получив целеуказания от беспилотников экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по морским целям с выполнением условного бомбометания.

Также в ходе учения летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.

В учениях были задействованы самолеты и беспилотные летательные аппараты из состава подразделений морской авиации, а также экипажи трех кораблей Черноморского флота России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море. Украина и НАТО намерены усилить присутствие военных сил и средств в черноморском регионе.

Как отпразднуют День ВМФ 2020 в Севастополе: программа. Праздничные мероприятия по случаю Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе состоятся 26 июля.

В Черное море вошли три корабля НАТО. Во вторник три корабля НАТО вошли в Черное море, за которыми ведет наблюдение Черноморский флот.

В ВСУ сейчас не видят угрозы вторжения России из Крыма, но разведку усилили. Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в частности, в Таврическом направлении – со стороны Крыма.