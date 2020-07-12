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В Крыму военные учатся cкидывать бомбы на корабли «противника»
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В Крыму российские военные отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника.
Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.
На начальном этапе учения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан», проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировал корабли флота, выполняющие задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки.
После этого, получив целеуказания от беспилотников экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по морским целям с выполнением условного бомбометания.
Также в ходе учения летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.
В учениях были задействованы самолеты и беспилотные летательные аппараты из состава подразделений морской авиации, а также экипажи трех кораблей Черноморского флота России.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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