Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом ● В Ялте отменили концерт участников «Тавриды» ● COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе ● Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму ● С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море
фото © pixabay.com
Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, открытые водоемы не могут считаться источником заражения коронавирусом, так как вода длительное время находится под воздействием большого количества солнечных лучей, а они губительны для вируса.
«Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», - говорится в сообщении.
При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в воде можно заразиться другими инфекциями, там могут обитать возбудители церкариоза, лямблиоза, лептоспироза и ротавируса, а также гепатитов, дизентерии, холеры, сальмонеллеза и даже брюшного тифа.
По этой причине место для купания нужно выбирать внимательно и не ходить на пляж при симптомах ОРВИ, наличии ссадин и ран на коже. Также рекомендуется не глотать воду из водоема, а после купания принять душ с мылом и мочалкой.
Ранее врач Антон Эльстер, который лечил первого зараженного коронавирусом в Крыму, рассказал, насколько велика вероятность заразиться COVID-19 во время пляжного отдыха и как оградить себя от тяжелой болезни.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе. Четыре новых случая подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму. Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.
С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки. За последние сутки в мире заразилось коронавирусом небывалое количество людей – 228 тыс. Наихудшая ситуация наблюдается в США, Бразилии и Индии.
Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса. Севастополь и Республика Крым вышли на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса (Rt).
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море
Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом
Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.
Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию
Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.
10 июля
Минобороны России приступает к строительству нового водовода в Крыму
В Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Минобороны РФ будут проложены между Тайганским водохранилищем в Белогорском районе и Симферополем.