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Коронавирус в Крыму

В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море

17:36 воскресенье, 12 июля 2020
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море

фото © pixabay.com

Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, открытые водоемы не могут считаться источником заражения коронавирусом, так как вода длительное время находится под воздействием большого количества солнечных лучей, а они губительны для вируса.

«Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», - говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в воде можно заразиться другими инфекциями, там могут обитать возбудители церкариоза, лямблиоза, лептоспироза и ротавируса, а также гепатитов, дизентерии, холеры, сальмонеллеза и даже брюшного тифа.

По этой причине место для купания нужно выбирать внимательно и не ходить на пляж при симптомах ОРВИ, наличии ссадин и ран на коже. Также рекомендуется не глотать воду из водоема, а после купания принять душ с мылом и мочалкой.

Ранее врач Антон Эльстер, который лечил первого зараженного коронавирусом в Крыму, рассказал, насколько велика вероятность заразиться COVID-19 во время пляжного отдыха и как оградить себя от тяжелой болезни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе. Четыре новых случая подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму. Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.

С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки. За последние сутки в мире заразилось коронавирусом небывалое количество людей – 228 тыс. Наихудшая ситуация наблюдается в США, Бразилии и Индии.

Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса. Севастополь и Республика Крым вышли на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса (Rt).

Коронавирус в Крыму
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море

В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море

Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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