Власть
В Крыму начали строить экскурсионный выход из пещеры «Таврида»
На месте будущего научно-рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида» начались работы по выемке грунта для строительства экскурсионного выхода из пещеры.
Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета.
Сообщается, что строители начали копать траншею протяженностью 60 меров и шириной у основания 3,5 метра.
«Траншея будет сделана так, чтобы уклон был из пещеры наружу, около одного градуса, для того чтобы все люди, в том числе и маломобильные, могли спокойно пройти или проехать на коляске от входа до выхода из пещеры», - пояснил руководитель проекта, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Таврической академии КФУ Геннадий Самохин.
По его словам, устройство выхода займет от двух до четырех недель. Предстоит вынуть порядка восьми тысяч кубометров грунта у входа и шесть тысяч кубометров у выхода.
Согласно договору с подрядчиком, строительные работы должны закончиться в конце 2020 года.
По предварительным расчетам, туристы смогут посетить пещеру «Таврида» в первой половине 2021 года.
«Таврида» – карстовая полость, обнаруженная в 2018 году в Белогорском районе во время строительства федеральной трассы «Таврида». Крымские спелеологи при обследовании пустот обнаружили массовые костные захоронения древних животных.
Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5-1,8 миллиона лет. Чтобы сохранить уникальную пещеру, были временно приостановлены дорожно-строительные работы. Позже найденный вход запечатали, но открыли другой – исторический.
В конце 2020 года исследовательская группа КФУ планирует завершить подготовку туристического маршрута, который займет около 570 метров «Тавриды». Кроме того, на поверхности над пещерой планируется построить современный научно-туристический комплекс с музеем.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Большую Морскую в Севастополе снова ждет ремонт. На этот раз в порядок планируют привести кровли и фасады зданий.
Реконструкция ялтинского стадиона ожидаемо оказалась дороже запланированной сметы. Об этом шла речь в ходе выездного совещания заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова по объектам ФЦП муниципального образования городской округ Ялта, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.
В Крыму заявили об изобретении творога, который защищает от рака и бактерий. В Крыму создали уникальную технологию производства творога с маслом виноградной косточки. Ноу-хау принадлежит ученым Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
В Севастополе за 200 млн проведут реконструкцию музея-панорамы. В 2021 году в Севастополе планируют начать реконструкцию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» на Историческом бульваре.
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму
Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.
Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя
Избирательная комиссия Севастополя приняла документы о выдвижении на выборы главы города у всех восьми кандидатов, сообщили журналистам в горизбиркоме, информирует ТАСС.
Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин
Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.
Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию
Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.
вчера
Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту
Скоростное судно «Комета» возобновит курсирование между Севастополем и Ялтой 12 июля.