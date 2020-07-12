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В Крыму начали строить экскурсионный выход из пещеры «Таврида»

10:29 воскресенье, 12 июля 2020

На месте будущего научно-рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида» начались работы по выемке грунта для строительства экскурсионного выхода из пещеры.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета.

Сообщается, что строители начали копать траншею протяженностью 60 меров и шириной у основания 3,5 метра.

«Траншея будет сделана так, чтобы уклон был из пещеры наружу, около одного градуса, для того чтобы все люди, в том числе и маломобильные, могли спокойно пройти или проехать на коляске от входа до выхода из пещеры», - пояснил руководитель проекта, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Таврической академии КФУ Геннадий Самохин.

По его словам, устройство выхода займет от двух до четырех недель. Предстоит вынуть порядка восьми тысяч кубометров грунта у входа и шесть тысяч кубометров у выхода.

Согласно договору с подрядчиком, строительные работы должны закончиться в конце 2020 года.

По предварительным расчетам, туристы смогут посетить пещеру «Таврида» в первой половине 2021 года.

«Таврида» – карстовая полость, обнаруженная в 2018 году в Белогорском районе во время строительства федеральной трассы «Таврида». Крымские спелеологи при обследовании пустот обнаружили массовые костные захоронения древних животных.

Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5-1,8 миллиона лет. Чтобы сохранить уникальную пещеру, были временно приостановлены дорожно-строительные работы. Позже найденный вход запечатали, но открыли другой – исторический.

В конце 2020 года исследовательская группа КФУ планирует завершить подготовку туристического маршрута, который займет около 570 метров «Тавриды». Кроме того, на поверхности над пещерой планируется построить современный научно-туристический комплекс с музеем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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