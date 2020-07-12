Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +30
море +23

Власть

В Алуште появился туробъект «Крепость Алустон»

08:42 воскресенье, 12 июля 2020
Алушта

В Алуште открылся для посетителей новый музей под открытым небом «Крепость Алустон».

Теперь на территории средневековой крепости будут проводиться экскурсии, сообщает пресс-служба проекта «Лояльный Крым».

Организаторы проекта отмечают, что ранее крепость VI-XV веков была неблагоустроенна и не вызывала интерес у туристов. Однако сейчас для удобства посетителей оборудованы перила и деревянные настилы, фотозоны, созданы информационные стенды, установлены большой макет Алустона и экспозиция археологических находок, а также макеты средневекового вооружения.

«Особый интерес у посетителей вызвала экспозиция изобретений XV века, где можно увидеть, потрогать и попробовать в работе более 20 изобретений средневековых инженеров. Здесь представлены прообразы подъемного крана, велосипеда, швейной машины, прожектора, таймера и даже танка, который, как известно был изобретен Леонардо да Винчи в виде бронированного фургона с пушками», - говорится в пресс-релизе.

Новый туристический объект создали местные власти совместно с предпринимателями, историками и экскурсоводами. По задумке организаторов проекта, в скором времени в Алустоне появятся интерактивные зоны, где ремесленники, кузнецы и реконструкторы помогут погрузиться в те времена, когда Алушта была центром гончарства и виноделия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Реконструкция ялтинского стадиона ожидаемо оказалась дороже запланированной сметы. Об этом шла речь в ходе выездного совещания заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова по объектам ФЦП муниципального образования городской округ Ялта, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

В Крыму заявили об изобретении творога, который защищает от рака и бактерий. В Крыму создали уникальную технологию производства творога с маслом виноградной косточки. Ноу-хау принадлежит ученым Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

В Севастополе за 200 млн проведут реконструкцию музея-панорамы. В 2021 году в Севастополе планируют начать реконструкцию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» на Историческом бульваре.

Часть средств на берегоукрепление Симеиза пойдет на набережную. Часть средств на пляж и волнорезы в Симеизе подрядчик направит на обустройство инфраструктуры набережной.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму

Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму

Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.

Власть
Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя

Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя

Избирательная комиссия Севастополя приняла документы о выдвижении на выборы главы города у всех восьми кандидатов, сообщили журналистам в горизбиркоме, информирует ТАСС.

Власть
Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин

Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин

Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.

Актуальные темы

Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию

Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.

вчера

Власть
Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту

Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту

Скоростное судно «Комета» возобновит курсирование между Севастополем и Ялтой 12 июля.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации