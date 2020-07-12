Туристы из Ростова получат по шесть лет за кражи в Крыму

Криминальные гастролеры обкрали домовладения крымчан на сотни тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Жители Ростова-на-Дону не рассчитали бюджет на отдых в Крыму и решили поправить финансовые дела за счет местного населения. По наводке 30-летнего местного жителя, двое мужчин 22 и 19-лет пробрались в дом 60-летней жительницы Симферополя.

«Подозреваемые выломали решетку на окне, похитили денежные средства и золотые изделия, причинив ущерб на сумму более 225 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

После удачной кражи троица направилась в Ростов-на-Дону. Добраться до цели преступникам не удалось – они были задержаны сотрудниками органов правопорядка города Краснодар.

Задержанные дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «кража», максимальный срок лишения свободы по ней - до шести лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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