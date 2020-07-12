Центр Севастополя заливает нечистотами

Это будет происходить все чаще и чаще, а слитая в море грязь подвергнет опасности здоровье жителей и гостей города.

В центре Севастополя из канализационного люка хлынули нечистоты и затопили ближайшее кафе. Это произошло ранним утром 8 июля в Артиллерийской бухте. Немногочисленные прохожие увидели разливающиеся нечистоты по всей открытой площадке общепита и вытекающие на улицу. По рассказам очевидцев, оставленным в группе «Черный список СЕВАСТОПОЛЬ» сайта «Вконтакте», такое происходит регулярно.

«Каждый раз, как идем от набережной мимо «Стометровки», в обход старого универмага, попадаем на эту вонючую реку, которую не обойти-не перейти. Зато прекрасная иллюстрация для гостей, почему в Артбухте не стоит купаться, и на «Хрусталике» тоже. Там не первый год уже это», — написала пользователь Ольга Шаляпина.

«Примечания» отправились в Артбухту, чтобы узнать у работников пострадавшего кафе подробности подобных «заливов». Сотрудники заведения рассказали, что такие инциденты происходят минимум несколько раз за лето. Им самим приходится вымывать последствия прорыва канализации. Аварийная служба ГУП «Водоканала» лишь устраняет единичный засор, но через некоторое время все повторяется. Администрация кафе писала жалобы в «Водоканал», но активных действий на их обращения не последовало.

Спустя два дня после очередного разлива на крышке канализации все еще были видны следы разлива фекалий и запах не успел полностью выветриться.

В «Водоканале» ответили, что подобные происшествия происходят из-за неправильного использования канализации горожанами.

«Это засор канализации, а ее нужно правильно эксплуатировать. Сотрудники приехали на место и прочистили. Очень часто из канализации вытаскивают предметы, которые вообще не должны туда попадать. Сейчас проблема во влажных салфетках и сливе жира. Чаще всего именно из-за этого происходит засор», — рассказали в «Водоканале».

Замдиректора Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Антон Георга-Копулос не разделяет мнение сотрудников «Водоканала». Он считает, что подобные происшествия будут происходит и дальше, ведь, кроме технической очистки стоков, требуется и биологическая. Эту проблему можно было бы решить вводом в эксплуатацию КОС «Южные», но пока что никто не знает, когда это произойдет.

«Засор — незначительная проблема. Возможно, она значительна для самой эксплуатации труб. Но гораздо большую угрозу представляет отсутствие биологической очистки и сброс неочищенных сточных вод в море. Количество подобных инцидентов будет только увеличиваться. У нас все плачевно в канализации просто из-за отсутствия реконструкции КОС «Южные». Биологической очистки нет, есть только механическая, а все отходы сбрасывает в море», — рассказал Георга-Копулос.

Он отметил, что правительство города должно в первую очередь поставить приоритетной задачей решение вопроса канализационной системы и очистки сточных вод. Замдиректора МГИ считает, что если не решить эту проблему, то уже созданная угроза здоровью населения города будет все больше возрастать.

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