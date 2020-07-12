Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя

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Избирательная комиссия Севастополя приняла документы о выдвижении на выборы главы города у всех восьми кандидатов, сообщили журналистам в горизбиркоме, информирует ТАСС.

В числе кандидатов член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Романович, представитель партии «Патриоты России» Иван Ермаков, депутат парламента Севастополя от ЛДПР Илья Журавлев, врио главы Севастополя Михаил Развожаев (от партии «Единая Россия»), Анастасия Романенко («Демократическая партия России»), Ярослав Яковенко («Партия прогресса»), Роман Кияшко (КПРФ), бывший глава аппарата омбудсмена России Иван Соловьев (от партии «Народ против коррупции»).

Как пояснили в избиркоме, «в поддержку кандидата необходимо собрать девять подписей муниципальных депутатов из восьми муниципалитетов Севастополя». При этом число подписей, необходимых для регистрации кандидата, не может превышать 10. В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов комиссия проверяет их на соответствие установленным требованиям и принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Ранее экс-супруг бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Севастополя.

Партия «Единая Россия» на выборах главы Севастополя выдвинула кандидатуру Михаила Развожаева, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора города.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 июля 2019 года принял отставку главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, временно исполняющим обязанности главы был назначен Михаил Развожаев.

В сентябре прошлого года власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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