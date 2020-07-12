Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек ● В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море ● В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом ● В Ялте отменили концерт участников «Тавриды» ● COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе
Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы
фото © Крым.реалии
Согласно российскому законодательству, все лица, прибывающие в Крым из-за рубежа или с территории Украины, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в условиях обсерватора.
При этом некоторым въезжающим на полуостров удается оказаться на самоизоляции, то есть отбыть карантин по месту жительства.
– Правда ли, что все, кто въезжает в Крым через админграницу с материковой Украиной, попадают в обсерватор? Или можно оказаться на самоизоляции?
Короткий ответ: Да, практически все отправляются в обсерватор.
Согласно законодательству, принятому крымскими властями, все люди, въезжающие в Крым из-за границы или пересекающие админграницу между Крымом и материковой Украиной, обязаны пройти изоляцию в условиях обсерватора. Однако бывают исключения. Чаще всего на самоизоляцию попадают севастопольцы, поскольку в Севастополе функционирует лишь один обсерватор на базе пансионата «Изумруд» и мест на всех, кто приезжает в город, не хватает.
Время от времени на самоизоляцию попадают и жители Крыма. В большинстве случаев это происходило из-за того, что в крымских обсерваторах также заканчивались свободные места. В то же время на территории Крыма функционирует сразу несколько учреждений для обсервации и, соответственно, вероятность того, что они все будут заполнены «под завязку» значительно ниже.
– Правда ли, что, если пересекать админграницу в ночное время суток, шанс оказаться на самоизоляции выше?
Короткий ответ: Вряд ли.
В социальных сетях время от времени появляется информация, что пересекать админграницу лучше ночью. Якобы обсерваторы заполняются в течение дня и всех, кто въезжает на полуостров в темное время суток, едут на самоизоляцию. В то же время, эту информацию нельзя назвать официальной
– Попасть на самоизоляцию может только севастополец по прописке?
Короткий ответ: Нет, если вы фактически проживаете в Севастополе, то также можете требовать, чтобы вас отправили на самоизоляцию.
В предписании, которое сотрудник Роспотребнадзора выписывает каждому человеку, пересекающему админграницу, вы можете указать как место вашей официальной регистрации, так и место фактического проживания. И для того, и для другого в бланке предписания имеются соответствующие графы.
Вам необходимо будет назвать адрес, по которому вы проживаете в Севастополе, свой контактный телефон, либо телефон ближайших родственников. Об адресе фактического проживания вас переспросит и российский пограничник, когда вы будете проходить паспортный контроль.
– Контролируют ли власти Севастополя граждан, находящихся на самоизоляции?
Короткий ответ: Практически нет.
По информации журналиста, в первые дни самоизоляции никто из сотрудников российских надзорных ведомств с ним не связывался. То же самое нам сообщили четверо севастопольцев, которые в последние несколько недель также находились на самоизоляции по разным адресам города.
Впервые с журналистом связались представители Центра противодействия распространению коронавируса в Севастополе. Сотрудница поинтересовалась его самочувствием, спросила, есть ли кашель, была ли повышенной температура или какие-то иные признаки, указывающие на заражение COVID-19.
В этот же день с корреспондентом связался полицейский, который поинтересовался, соблюдает ли он режим самоизоляции и сказал, что скоро приедет, чтобы удостовериться в том, что он говорит правду. Однако ни в тот же день, ни на следующие сутки полицейский так и не приехал.
– Должен ли я, находясь на самоизоляции, проживать один в квартире или жить вместе с родственниками тоже можно?
Короткий ответ: Проживание совместно с родственниками возможно, хоть и не рекомендуется Роспотребнадзором.
При пересечении админграницы сотрудник Роспотребнадзора будет рекомендовать вам во время 14-дневной самоизоляции проживать в квартире в одиночестве. Однако в предписании, которое выдается вам на руки, таких требований не установлено.
– Самоизолироваться нужно ровно на две недели?
Короткий ответ: Обычно меньше.
В начале второй недели к людям, находящимся на самоизоляции, приезжает бригада медиков и берут биоматериал для того, чтобы сделать тест на COVID-19. Как сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора, если в течение трех суток с момента забора биоматериала с человеком никто не связался, результат его теста отрицательный и он автоматически снимается с самоизоляции.
В результате, чаще всего самоизоляция длится 12-13 суток.
Однако в случае, если медицинские работники к вам не приехали, необходимо находиться дома все две недели.
– Если во время самоизоляции у меня возникнут какие-то вопросы, можно ли их задать сотрудникам Роспотребнадзора?
Короткий ответ: Да, но сделать это очень трудно.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море. Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом. Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.
COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе. Четыре новых случая подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму. Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.
Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы
Согласно российскому законодательству, все лица, прибывающие в Крым из-за рубежа или с территории Украины, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в условиях обсерватора.
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море
Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом
Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.
Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию
Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.
10 июля
Минобороны России приступает к строительству нового водовода в Крыму
В Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Минобороны РФ будут проложены между Тайганским водохранилищем в Белогорском районе и Симферополем.