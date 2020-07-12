Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы

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Согласно российскому законодательству, все лица, прибывающие в Крым из-за рубежа или с территории Украины, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в условиях обсерватора.

При этом некоторым въезжающим на полуостров удается оказаться на самоизоляции, то есть отбыть карантин по месту жительства.

– Правда ли, что все, кто въезжает в Крым через админграницу с материковой Украиной, попадают в обсерватор? Или можно оказаться на самоизоляции?

Короткий ответ: Да, практически все отправляются в обсерватор.

Согласно законодательству, принятому крымскими властями, все люди, въезжающие в Крым из-за границы или пересекающие админграницу между Крымом и материковой Украиной, обязаны пройти изоляцию в условиях обсерватора. Однако бывают исключения. Чаще всего на самоизоляцию попадают севастопольцы, поскольку в Севастополе функционирует лишь один обсерватор на базе пансионата «Изумруд» и мест на всех, кто приезжает в город, не хватает.

Время от времени на самоизоляцию попадают и жители Крыма. В большинстве случаев это происходило из-за того, что в крымских обсерваторах также заканчивались свободные места. В то же время на территории Крыма функционирует сразу несколько учреждений для обсервации и, соответственно, вероятность того, что они все будут заполнены «под завязку» значительно ниже.

– Правда ли, что, если пересекать админграницу в ночное время суток, шанс оказаться на самоизоляции выше?

Короткий ответ: Вряд ли.

В социальных сетях время от времени появляется информация, что пересекать админграницу лучше ночью. Якобы обсерваторы заполняются в течение дня и всех, кто въезжает на полуостров в темное время суток, едут на самоизоляцию. В то же время, эту информацию нельзя назвать официальной

– Попасть на самоизоляцию может только севастополец по прописке?

Короткий ответ: Нет, если вы фактически проживаете в Севастополе, то также можете требовать, чтобы вас отправили на самоизоляцию.

В предписании, которое сотрудник Роспотребнадзора выписывает каждому человеку, пересекающему админграницу, вы можете указать как место вашей официальной регистрации, так и место фактического проживания. И для того, и для другого в бланке предписания имеются соответствующие графы.

Вам необходимо будет назвать адрес, по которому вы проживаете в Севастополе, свой контактный телефон, либо телефон ближайших родственников. Об адресе фактического проживания вас переспросит и российский пограничник, когда вы будете проходить паспортный контроль.

– Контролируют ли власти Севастополя граждан, находящихся на самоизоляции?

Короткий ответ: Практически нет.

По информации журналиста, в первые дни самоизоляции никто из сотрудников российских надзорных ведомств с ним не связывался. То же самое нам сообщили четверо севастопольцев, которые в последние несколько недель также находились на самоизоляции по разным адресам города.

Впервые с журналистом связались представители Центра противодействия распространению коронавируса в Севастополе. Сотрудница поинтересовалась его самочувствием, спросила, есть ли кашель, была ли повышенной температура или какие-то иные признаки, указывающие на заражение COVID-19.

В этот же день с корреспондентом связался полицейский, который поинтересовался, соблюдает ли он режим самоизоляции и сказал, что скоро приедет, чтобы удостовериться в том, что он говорит правду. Однако ни в тот же день, ни на следующие сутки полицейский так и не приехал.

– Должен ли я, находясь на самоизоляции, проживать один в квартире или жить вместе с родственниками тоже можно?

Короткий ответ: Проживание совместно с родственниками возможно, хоть и не рекомендуется Роспотребнадзором.

При пересечении админграницы сотрудник Роспотребнадзора будет рекомендовать вам во время 14-дневной самоизоляции проживать в квартире в одиночестве. Однако в предписании, которое выдается вам на руки, таких требований не установлено.

– Самоизолироваться нужно ровно на две недели?

Короткий ответ: Обычно меньше.

В начале второй недели к людям, находящимся на самоизоляции, приезжает бригада медиков и берут биоматериал для того, чтобы сделать тест на COVID-19. Как сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора, если в течение трех суток с момента забора биоматериала с человеком никто не связался, результат его теста отрицательный и он автоматически снимается с самоизоляции.

В результате, чаще всего самоизоляция длится 12-13 суток.

Однако в случае, если медицинские работники к вам не приехали, необходимо находиться дома все две недели.

– Если во время самоизоляции у меня возникнут какие-то вопросы, можно ли их задать сотрудникам Роспотребнадзора?

Короткий ответ: Да, но сделать это очень трудно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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