Результаты матчей 19 тура чемпионата Премьер-лиги Крыма по футболу

В субботу, 11 июля, в Крыму были сыграны четыре матча 19 тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Футбольный клуб «Евпатория» одержал победу со счетом 2:0 на своем поле над командой «Фаворит-ВД Кафа» из Феодосии в матче 19-го тура чемпионата Крыма. Оба мяча у хозяев забил Николай Хомич (35-я и 60-я минуты).

В других матчах тура симферопольская «ТСК-Таврия» дома уступила «Севастополю» со счетом 1:3, «Инкомспорт» из Ялты сыграл вничью с бахчисарайским «Кызылташем» (2:2), а «Крымтеплица» на своем поле разгромила «Океан» из Керчи - 6:1.

В турнирной таблице лидирует «Евпатория», в активе которой 50 очков, далее следуют «Крымтеплица» (37), «ТСК-Таврия» (32), «Севастополь» (31), «Кызылташ» (27), «Океан» (14), «Фаворит-ВД Кафа» (11), «Инкомспорт» (11).

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