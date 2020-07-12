Реконструкция Воронцовского дворца сорвана, власти Крыма требуют вернуть деньги

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что госконтракт с подрядчиком реконструкции Воронцовского дворца в Алупке будет расторгнут.

«По Воронцовскому дворцу была масса претензий к качеству работ, и сегодня ведется претензионная работа по возврату денежных средств. До конца сентября текущего года будет определен новый подрядчик, который, как мы надеемся, выполнит свои обязательства в срок», – отметил Кабанов.

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов напомнил, что согласно заключенному контракту, на реставрационные работы в Воронцовском дворце выделено свыше 353 миллионов рублей. На эти средства предполагалось воссоздать кровлю из меди, обустроить пожарный водопровод, заменить инженерные сети, отремонтировать системы водоснабжения и водоотведения, также планировалось устройство освещения и подсветки парка и монтаж видеонаблюдения.

«На этом объекте я был в начале 2019-го года, все шло по графику, здесь было большое количество рабочих, профессионалов, с которыми общался лично. Несколько месяцев назад ситуация ухудшилась, стали поступать жалобы на недостаток средств и это при том, повторюсь, что подрядчик профинансирован авансами в полном объеме», – рассказал Михаил Храмов.

Подрядчиком реконструкции Воронцовского дворца является фирма «Меандр». Ее представители пока публично не комментировали решение властей Крыма.

В январе этого года Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Ялтинского горсуда об админправонарушении в отношении фирмы «Меандр», которая при реконструкции Воронцовского дворца допустила намокание потолка, стен и мебели памятника архитектуры.

По словам представителя «Меандра» в случившемся виноваты сложные погодные условия и МЧС, который не предупреждал об ухудшении погоды.

Ранее рабочие демонтировали часть крыши Воронцовского дворца. Позже сообщалось, что ураганный ветер сорвал временную крышу дворца, в результате чего ливень затопил комнаты на первом и втором этаже. После этого администрация музея на несколько дней закрыла для посещения парадные залы дворца.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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