Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс) в восточных районах), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 30, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 70 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью около 25 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 66 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 72 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 32, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 17 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 32, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 74 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 26, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 26, в Сочи - 27, в Турции - 27, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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