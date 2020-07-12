Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки ● Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса ● Всплеск COVID в Севастополе - оперативные данные за минувшие сутки ● В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом ● В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму
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Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. 1 случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц», - написал Аксенов.
С начала пандемии зарегистрировано 871 случай COVID-19. «53 из них завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 625 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 94 - при лабораторном скрининге здоровых лиц», - добавил глава Крыма.
С выздоровлением из больниц выписаны 647 пациентов, 12 человек скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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