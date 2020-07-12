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Коронавирус в Крыму

Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму

10:03 воскресенье, 12 июля 2020
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму

фото © pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. 1 случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц», - написал Аксенов. 

С начала пандемии зарегистрировано 871 случай COVID-19. «53 из них завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 625 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 94 - при лабораторном скрининге здоровых лиц», - добавил глава Крыма.  

С выздоровлением из больниц выписаны 647 пациентов, 12 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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