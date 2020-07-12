Какой сегодня праздник 12 июля

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Сегодня, 12 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Хетага в Северной Осетии

Фото kavkazr.com

Каждый год во второе воскресенье июля Северная Осетия отмечает большой праздник. Тысячи человек съезжаются в рощу Хетага неподалеку от трассы Владикавказ – Алагир.

По легенде, Хетаг спасался на коне от врагов (существует минимум три разные истории про обстоятельства этого бегства). И родное селение, и лес были далеко, а враги приближались. Тогда небожитель Уастырджи (отождествляемый со святым Георгием покровитель мужчин, путников и воинов) перенес кусок леса поближе к Хетагу, и он нашел там убежище.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — праздник, который отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру.

У историков нет единого мнения по поводу даты смерти апостолов Петра и Павла, но существует определенное церковное предание. Святитель Димитрий Ростовский (автор сборник житий святых - «Четьи-минеи») пишет, что смерть апостолов произошла либо в один день, либо с разницей ровно в один год.

Появление праздника Петра и Павла также связывают с днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось как раз 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года.

День Снопа Велеса

Каждый год 12 июля отмечается народный славянский праздник День Снопа Велеса. Велес - языческое божество, «скотий бог», покровитель поэзии.

Также сегодня, 12 июля, отмечают такие праздники:

- День фотографа (День святой Вероники, покровительницы фотографии)

- Всемирный день бортпроводника (International Flight Attendant Day)

- День российской почты

- Петров день (Петры-Павлы)

- День рыбака

- День действий против рыбной ловли в России

- День работников налоговых органов Беларуси

- День следования по течению

- День разноцветных глаз (Different Colored Eyes Day)

- День благодарности коровам (Cow Appreciation Day) в США

- День простоты (National Simplicity Day) в США

- День бумажного пакета (Paper Bag Day) в США

- День «Ешь свое желе» (National Eat Your Jello Day) в США

- День хиджаба и целомудрия в Иране

- День аборигенов в Австралии

Сегодня именины празднуют: Петр, Павел, Михаил, Андрей, Мелитон.

Что происходило 12 июля в прошлые годы

1573 - Испанская армия под руководством герцога Альбы захватила город Гарлем после 7 месяцев осады.

1679 - Английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.

1790 - Французское Учредительное собрание отделило церковь Франции от Рима и причислили священников к гражданским служащим.

1830 - Бунт солдат, матросов и городского населения в Севастополе.

1923 - Принято постановление ЦК РКП(б) о восстановлении шахт Донбасса.

1931 - Во Франции открыт памятник мушкетеру ДвЂ™Артаньяну.

1943 - В районе Прохоровки произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны.

1962 - Состоялся первый концерт «Rolling Stones» в Лондоне. На сцену Марки-клуба вышли Мик Джеггер, Кейт Ричардс, Брайан Джонс, Дик Тейлор (бас-гитара) и Мик Эйвори (ударные).

1996 - Конгресс США предоставил каждому штату право не признавать однополый брак, признанный в других штатах.

1998 - футбольная сборная Франции впервые стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Бразилии со счетом 3:0

2003 - В Калифорнии суд обязал тайванскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребенка, подавившегося конфетой и погибшего от этого.

2003 - Канада легализовала марихуану.

2006 - Вооруженная акция боевиков «Хизбаллы» приводит к началу израильско-ливанского конфликта.

2009 - Президентом Литвы впервые стала женщинаДаля Грибаускайте

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 июля. Какие праздники будут завтра?

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