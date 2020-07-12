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Чрезвычайно пожароопасно: в Крыму запретили ходить в лес и на шашлыки

08:11 воскресенье, 12 июля 2020
Чрезвычайно пожароопасно: в Крыму запретили ходить в лес и на шашлыки

фото © Новости Крыма

Крымский главк МЧС сообщил о чрезвычайной пожарной опасности ближайшие четыре дня на в западных и восточных регионах полуострова.

В министерстве предупредили туристов о запрете посещения лесов и разведении костров.

 «По 14 июля в западных районах Крыма сохраняется, а в восточных ожидается чрезвычайная пожарная опасность», - говорится в сообщении.

В связи с устойчивой жаркой и сухой погодой в министерстве напомнили, что посещение лесов и въезд на автомобиле в такие зоны ограничен, разжигать костры даже на придомовых территориях в садоводческих и огороднических товариществах нельзя.

Несоблюдение этих правил предусматривает наложение штрафов на нарушителей.

В Крыму высокая пожарная опасность продолжается с 10 апреля. В этом году в спасатели участвовали в тушении 60 лестных пожаров, причиной которых преимущественно становилось неосторожное обращение с огнем.

Ранее МЧС Крыма сообщало, что с 9 по 13 июля в Крыму ожидается аномальная жара, так как среднесуточные температуры на 7 градусов превышают климатическую норму. По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в течение этой недели в Симферополе зафиксированы три абсолютных температурных рекорда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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