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Алена Свиридова в нарядном платье кладет кирпичи в Крыму
фото © Рамблер/новости
Певица Алена Свиридова, которая приехала на все лето отдыхать в Керчь к себе на дачу, решила «освоить» новую профессию.
Звезда выложила видео в Instagram, на котором она старательно выкладывает кирпичи вокруг уличного крана.
«Я б в строители пошла, пусть меня научат! На даче я играю в дом. Или в Робинзона Крузо. Он ведь сам себе все мастерил:) И это ужасно интересно! Или придумываю идеи, которые мне помогают воплотить в жизнь:) Сварка по металлу пока мне не доступна, к сожалению:) В общем, Самоделкин во мне не спит:)», - подписала видео Свиридова.
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Я б в строители пошла, пусть меня научат! На даче я играю в дом. Или в Робинзона Крузо. Он ведь сам себе все мастерил:) И это ужасно интересно! Или придумываю идеи, которые мне помогают воплотить в жизнь:) Сварка по металлу пока мне не доступна, к сожалению:) В общем Самоделкин во мне не спит:) #сделайсам #аленасвиридова #аленасвиридова #керчьчитайте также: «Я в раю»: Российские звезды эстрады массово поехали в Крым
Я б в строители пошла, пусть меня научат! На даче я играю в дом. Или в Робинзона Крузо. Он ведь сам себе все мастерил:) И это ужасно интересно! Или придумываю идеи, которые мне помогают воплотить в жизнь:) Сварка по металлу пока мне не доступна, к сожалению:) В общем Самоделкин во мне не спит:)
В комментарии пользователи спрашивают, не нужна ли певице помощь, на что та шутливо отвечает, что если такая необходимость появится, она даст знать.
Ранее Свиридова обратилась к своим подписчикам в Instagram за помощью в поиске садовника для своего небольшого сада в Крыму.
Как сообщалось ранее, Алена Свиридова приехала в Крым на все лето. Артистка, уроженка Керчи, вот уже много лет проводит летний сезон на даче в Крыму, и регулярно делится с поклонными яркими фото с морскими пейзажами и крымскими достопримечательностями.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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