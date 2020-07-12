Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму ● С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки ● Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса ● Всплеск COVID в Севастополе - оперативные данные за минувшие сутки ● В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом
COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе
Четыре новых случая подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 12 июля зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – люди, приехавшие в Севастополь из других регионов России. Проводится эпидрасследование. Еще один человек выписан после выздоровления», - говорится в сообщении.
Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 271 человек. В настоящий момент в стационарах находится 48 человек. Выздоровели 210 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 138 человек, в городской больнице № 9 – 95. Под наблюдением по месту жительства – 768 человек.
В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 871 случай COVID-19 С выздоровлением из больниц выписаны 647 пациентов, 12 человек скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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