COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе

Четыре новых случая подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 12 июля зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – люди, приехавшие в Севастополь из других регионов России. Проводится эпидрасследование. Еще один человек выписан после выздоровления», - говорится в сообщении.

Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 271 человек. В настоящий момент в стационарах находится 48 человек. Выздоровели 210 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 138 человек, в городской больнице № 9 – 95. Под наблюдением по месту жительства – 768 человек.

В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 871 случай COVID-19 С выздоровлением из больниц выписаны 647 пациентов, 12 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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