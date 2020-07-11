Всплеск COVID в Севастополе - оперативные данные за минувшие сутки

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За истекшие сутки в городе зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на утро 11 июля зарегистрированы девять новых случаев заболевания COVID-19. Один из заболевших – мужчина, приехавший в Севастополь на отдых. Восемь других – местные жители, контактировавшие с заболевшими ранее людьми. Все они были взяты на контроль в ходе эпидрасследований, позже анализы подтвердили положительные результаты», - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По последним данным, на лечении в стационарах остаются 45 человек с инфекцией. Еще 140 человек с подозрением на коронавирус наблюдаются врачами в городской инфекционной больнице, а по месту жительства – 845 человек. Всего с начала года заболели 267 человек, из которых пятеро скончались.

Не лучше статистика и в Республике Крым. За сутки выявлено еще 24 случая заражения, причем половина зараженных - приезжие.

Таким образом, число выявленных случаев заболевания в Крыму достигло 855. В России за сутки обнаружили 6,6 тыс. зараженных, а общее количество выявленных в стране случаев превысило 720 тыс.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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