Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом ● В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19 ● В России могут вернуть ограничительные меры из-за коронавируса ● Коронавирус обнаружен за сутки у одного человека в Севастополе ● Крымчанам советуют проверить своих животных на коронавирус
Всплеск COVID в Севастополе - оперативные данные за минувшие сутки
фото © meduza.io
За истекшие сутки в городе зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
«По состоянию на утро 11 июля зарегистрированы девять новых случаев заболевания COVID-19. Один из заболевших – мужчина, приехавший в Севастополь на отдых. Восемь других – местные жители, контактировавшие с заболевшими ранее людьми. Все они были взяты на контроль в ходе эпидрасследований, позже анализы подтвердили положительные результаты», - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
По последним данным, на лечении в стационарах остаются 45 человек с инфекцией. Еще 140 человек с подозрением на коронавирус наблюдаются врачами в городской инфекционной больнице, а по месту жительства – 845 человек. Всего с начала года заболели 267 человек, из которых пятеро скончались.
Не лучше статистика и в Республике Крым. За сутки выявлено еще 24 случая заражения, причем половина зараженных - приезжие.
Таким образом, число выявленных случаев заболевания в Крыму достигло 855. В России за сутки обнаружили 6,6 тыс. зараженных, а общее количество выявленных в стране случаев превысило 720 тыс.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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