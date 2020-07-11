Власти Ялты пообещали «эффективно» изымать товар у стихийщиков

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Ялтинские власти разработали документ, который даст право изымать товар у граждан, осуществляющих незаконную торговлю на улицах города.

Об этом сообщил глава департамента муниципального контроля местной администрации Артем Товстиади.

«Документ, который дает право изымать товар у стихийщиков, уже разработан и направлен на согласование в прокуратуру. Но реалии таковы, что для проведения изъятия порой придется прибегать к помощи даже не полиции, а ОМОНа», – заявил он.

По словам Товстиади, сотрудники муниципального контроля неоднократно сталкивались с угрозами, попытками силового противодействия исполнению ими своих обязанностей и были вынуждены писать заявления в правоохранительные органы. При этом он не стал отрицать и возможное наличие в нелегальной торговле коррупционной составляющей. «У меня есть определенное понимание по этому поводу, но озвучивать его, не имея доказательств, я не могу», – пояснил начальник департамента мунконтроля.

Он также признал, что административные протоколы, которые составляются за нелегальную торговлю, не дают должного эффекта. «Взыскать штрафы по административным материалам удается в 15-18% случаев, учитывая, что зачастую торговать ставят иногородних граждан. А поскольку протоколы по административным базам не проходят, найти этих людей потом и заставить платить штраф в принципе нереально», – заявил Товстиади. Он выразил уверенность, что до тех пор, пока не будет утвержденной процедуры изъятия товара, сделать в направлении борьбы с незаконной торговлей ничего не удастся.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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