Власть
Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту
фото © tutotvety.ru
Скоростное судно «Комета» возобновит курсирование между Севастополем и Ялтой 12 июля.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
«Комета возобновляет курсирование по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь с 12 июля. Ремонтно-восстановительные работы выполнены в полном объеме, проведены все необходимые проверки, судно полностью готово к выходу на маршрут», - отметил представитель группы компаний «Калашников» Марк Разенков.
Ранее сообщалось, что перевозки «Кометой» по этому маршруту возобновятся с 1 июля. Предполагалось, что за день судно будет совершать два рейса – утром из Севастополя в Ялту, а вечером обратно, однако позже по техническим причинам движение было приостановлено. Стоимость одного взрослого билета составляет 500 рублей, детского – 200. Также есть тип билета «комфорт», стоимость которого составляет 800 рублей.
Кроме того, этим летом планировалось отправить в Крым еще одно, третье, скоростное судно и запустить перевозки из Феодосии в Ялту.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополь получит еще три «Кометы» на подводных крыльях. Пять катеров на подводных крыльях «Комета» будут работать в Севастополе.
В Севастополе из-за шторма перестали ходить паромы. В Севастополе утром 8 июля перекрыли паромное сообщение между центральной частью и Северной стороной города.
Лайнер «Князь Владимир» возобновит круизы в Крым 19 июля. Круизный лайнер «Князь Владимир» возобновит свои рейсы вдоль черноморского побережья 19 июля.
Рейсы «Кометы» в Крыму отменены. Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам.
С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки
За последние сутки в мире заразилось коронавирусом небывалое количество людей – 228 тыс. Наихудшая ситуация наблюдается в США, Бразилии и Индии.
Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту
Скоростное судно «Комета» возобновит курсирование между Севастополем и Ялтой 12 июля.
Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса
Севастополь и Республика Крым вышли на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса (Rt).
Лайнер «Князь Владимир» не будет набирать пассажиров в Крыму
Круиз по Черному морю на лайнере «Князь Владимир» этим летом не предусматривает посадку пассажиров в портах Крыма.
8 июля
В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом
10 часов назад
Черноморско-Каспийская депрессия «наведет шороху» в Крыму
На выходных в Крыму сохранится устойчивый температурный фон. Но уже на следующей неделе полуостров окажется во власти циклонической активности, которая принесет с собой дожди и грозы.