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Власть

Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту

Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту

фото © tutotvety.ru

Скоростное судно «Комета» возобновит курсирование между Севастополем и Ялтой 12 июля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Комета возобновляет курсирование по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь с 12 июля. Ремонтно-восстановительные работы выполнены в полном объеме, проведены все необходимые проверки, судно полностью готово к выходу на маршрут», - отметил представитель группы компаний «Калашников» Марк Разенков.

Ранее сообщалось, что перевозки «Кометой» по этому маршруту возобновятся с 1 июля. Предполагалось, что за день судно будет совершать два рейса – утром из Севастополя в Ялту, а вечером обратно, однако позже по техническим причинам движение было приостановлено. Стоимость одного взрослого билета составляет 500 рублей, детского – 200. Также есть тип билета «комфорт», стоимость которого составляет 800 рублей.

Кроме того, этим летом планировалось отправить в Крым еще одно, третье, скоростное судно и запустить перевозки из Феодосии в Ялту.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь получит еще три «Кометы» на подводных крыльях. Пять катеров на подводных крыльях «Комета» будут работать в Севастополе.

В Севастополе из-за шторма перестали ходить паромы. В Севастополе утром 8 июля перекрыли паромное сообщение между центральной частью и Северной стороной города.

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Рейсы «Кометы» в Крыму отменены. Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам.

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