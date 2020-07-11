Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту

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Скоростное судно «Комета» возобновит курсирование между Севастополем и Ялтой 12 июля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Комета возобновляет курсирование по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь с 12 июля. Ремонтно-восстановительные работы выполнены в полном объеме, проведены все необходимые проверки, судно полностью готово к выходу на маршрут», - отметил представитель группы компаний «Калашников» Марк Разенков.

Ранее сообщалось, что перевозки «Кометой» по этому маршруту возобновятся с 1 июля. Предполагалось, что за день судно будет совершать два рейса – утром из Севастополя в Ялту, а вечером обратно, однако позже по техническим причинам движение было приостановлено. Стоимость одного взрослого билета составляет 500 рублей, детского – 200. Также есть тип билета «комфорт», стоимость которого составляет 800 рублей.

Кроме того, этим летом планировалось отправить в Крым еще одно, третье, скоростное судно и запустить перевозки из Феодосии в Ялту.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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