Власть
Власти Алушты намерены жаловаться в прокуратуру из-за закрытого доступа на пляж
фото © Крым.реалии
Начальник отдела курортов и туризма администрации Алушты Виктория Ковярова сообщила о намерении подать жалобу в прокуратуру на действия руководства санатория в Партените по запрету посещения их пляжа местными жителями.
Об этом она сказала на «рабочей встрече по режиму прохода на в военный санаторий», сообщает пресс-служба администрации.
Так она отреагировала на доводы руководства санатория о рекомендациях Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса, ссылаясь на которые местным жителям закрыли проход на пляж.
«Ковярова сообщила, что действующие требования Роспотребнадзора не отменяют действия Конституции России и ст. 6 Водного кодекса России, которые гарантируют гражданам доступ к водной глади. Для реализации данного права для жителей и гостей Партенита отделом курортов и туризма администрация Алушты завтра же будет подготовлено и направлено обращение в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и друге соответствующие ведомства для дачи оценки действиям должностных лиц ФГБУ «Военный санаторий «Крым», – говорится в сообщении администрации Партенита, опубликованном на официальной странице «Вконтакте».
9 июля около 150 крымчан собрались в здании поселкового совета Партенита с требованием позволить местным жителям посещать пляж «Медвежонок» местного военного санатория.
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