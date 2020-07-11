Въезд транспорта на набережную Гурзуфа будут контролировать «интеллектуальная система»

Оборудование набережной ялтинского курортного поселка Гурзуф автоматическим устройством для контроля доступа транспортных средств подходит к завершению.

Как пояснил начальник департамента экономического развития администрации города Эдуард Онацкий, установка боллардов станет одной из мер, направленных на обеспечение общественной безопасности в этом курортном поселке.

«Устройство устанавливается на набережной поселка для ограничения доступа автотранспорта на общественную территорию в рамках проекта «Умный город». Его функционирование будет регламентироваться Единой дежурно-диспетчерской службой «112», – сообщил он.

При этом Онацкий уточнил, что право проезда на примыкающую к пляжам территорию будет иметь только спецтранспорт, а также автомобили, осуществляющие подвоз товаров к торговым объектам в отведенное время, и личный транспорт проживающих там граждан.

Со своей стороны руководитель Гурзуфского территориального органа администрации Ялты Игорь Гец напомнил, что вопрос ограничения проезда транспорта на набережную поселка неоднократно поднимался местными жителями.

«В связи с этим было направлено обращение в администрацию Ялты, которая выделила средства на установку боллардов, а также системы интеллектуального видеонаблюдения», – рассказал он.

Гец уточнил, что кроме системы контроля доступа автотранспорта, в этом году на набережной поселка, а также в Гурзуфском парке будут установлены 40 видеокамер. Принятые меры, по словам руководителя тероргана, позволят решить давнюю проблему со скоплением машин, а также повысить уровень общественной безопасности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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