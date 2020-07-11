Ветер «помог»: в Керчи горят хозпостройки на площади 600 «квадратов»

В Керчи на улице Восточная произошло крупное возгорание на площади 600 кв. м, однако спасателям удалось прекратить распространение огня.

Об этом сообщает крымский главк МЧС.

Тушение возгорания затруднял сильный ветер. Чтобы предотвратить переброску огня на соседние строения в операции участвовали 34 специалиста и 12 единиц техники. Кроме того, власти города предоставили четыре водовозки.

«В 12.20 в службу спасения поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек в Керчи на улице Восточная. Из-за усиления ветра огонь распространяется. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев пожар локализован в 13.04. Площадь пожара составила 600 кв. м», - уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС предупредили крымчан и туристов о чрезвычайной пожарной опасности ближайшие четыре дня в западных и восточных регионах полуострова. Также сообщалось, что с до 13 июля в Крыму ожидается аномальная жара, так как среднесуточные температуры на 7 градусов превышают климатическую норму

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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