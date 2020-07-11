Происшествия
Ветер «помог»: в Керчи горят хозпостройки на площади 600 «квадратов»
В Керчи на улице Восточная произошло крупное возгорание на площади 600 кв. м, однако спасателям удалось прекратить распространение огня.
Об этом сообщает крымский главк МЧС.
Тушение возгорания затруднял сильный ветер. Чтобы предотвратить переброску огня на соседние строения в операции участвовали 34 специалиста и 12 единиц техники. Кроме того, власти города предоставили четыре водовозки.
«В 12.20 в службу спасения поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек в Керчи на улице Восточная. Из-за усиления ветра огонь распространяется. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев пожар локализован в 13.04. Площадь пожара составила 600 кв. м», - уточнили в ведомстве.
Ранее в МЧС предупредили крымчан и туристов о чрезвычайной пожарной опасности ближайшие четыре дня в западных и восточных регионах полуострова. Также сообщалось, что с до 13 июля в Крыму ожидается аномальная жара, так как среднесуточные температуры на 7 градусов превышают климатическую норму
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сотрудник полиции в Крыму насмерть сбил водителя мопеда. Сотрудник полиции в Крыму выехал на полосу встречного движения и насмерть сбил водителя мопеда в Сакском районе.
Тройное ДТП под Симферополем: один человек погиб. Водитель легковушки под Симферополем допустил столкновение с двумя автомобилями и столбом, в результате чего погиб.
Сезон в разгаре: россиянин утонул в Крыму на глазах у друга и дочери. Житель Красноярска утонул в Крыму – его гибель видели друг и дочь.
Карадагский заповедник едва не сгорел из-за сильного ветра. Ветреная погода поставила под угрозу сильного пожара Карадагский заповедник в Крыму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Всплеск COVID в Севастополе - оперативные данные за минувшие сутки
За истекшие сутки в городе зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Дикий» отдых в Крыму: как выжить и вернуться домой
Отдых «дикарями» может стать не только незабываемым путешествием, но и принести немало проблем, если не знать особенности его организации.
Лайнер «Князь Владимир» не будет набирать пассажиров в Крыму
Круиз по Черному морю на лайнере «Князь Владимир» этим летом не предусматривает посадку пассажиров в портах Крыма.
8 июля
В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом
6 часов назад
В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19
Исследователи российского Крымского федерального университета в Симферополе подали заявку на грант по разработке вакцины против COVID-19 в Российский фонд фундаментальных исследований.