В мусоре на набережной Коктебеля обвинили туристов

фото © РИА Новости Крым. Галина Оленева

В Коктебеле с приездом туристов усугубилась проблема вывоза мусора с поселковой набережной.

Урны, расположенные в приморской прогулочной зоне курорта, регулярно переполняются, отходы скапливаются на тротуарах. Жители и гости поселка жалуются на «мусорный коллапс» в социальных сетях.

«Это основная тема в Коктебеле на набережной! Управленцы трубки не берут. Дозвонился до заместителя главы администрации. Что делать не знает никто! Приехали тысячи туристов! Поселок заполнен на 70%. Сегодняшнее происшествие - сильная антиреклама Коктебеля!», - написал на своей странице в Facebook местный общественник Борис Яремко и разместил соответствующие фотографии, сделанные 9 июля.

К утру 10 числа мусор убрали. Однако, по словам местных жителей, проблема систематическая. Вопрос уборки коктебельской набережной остро стоит с зимы и усугубился с приездом большого числа туристов. Люди связывают это с ликвидацией местного коммунального предприятия:

«Это с 1 января началось, после ликвидации местного МУПа. Еще и некоторые владельцы кафе считают своим долгом высыпать мусор под кассы музея», - рассказала научный сотрудник коктебельского дома-музея М.А. Волошина Светлана Клепс.

Тогда уборку территорий люди организовывали своими силами, в процесс включались неравнодушные предприниматели и волонтеры, а в местной администрации сообщали, что ведут переговоры с республикой о выделении денежных средств на содержание набережной, поскольку ранее она была передана из муниципальной в государственную собственность.

Спустя полгода феодосийские чиновники поясняют, что вопрос пока еще решается, при этом муниципалитет все же нашел возможность убирать зону променада дважды в день: «Несмотря на то, что набережная Коктебеля является республиканской собственностью, силами муниципалитета дважды в день производится уборка и вывоз мусора. Однако этого не хватает», - констатировали в администрации города и озвучили свое видение ситуации.

«Главное, почему так произошло, - это то, что большинство предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на прилегающих к набережной территориях, не заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором – компанией «Крымэкоресурсы». Это повлекло за собой уменьшение рейсов, тот объем мусора, который должны вывозить по этим договорам с предпринимателями, не вывозится»,- поясняет начальник феодосийского управления территорий Игорь Иванов.

С этим обстоятельством, по словам Иванова, пытаются справиться путем переговоров. Но многие пытаются экономить и ссылаются на то, что «сезон короткий и был коронавирус».

Депутаты Феодосийского городского совета передали участок набережной Коктебеля в собственность Республики Крым на внеочередном заседании горсовета 2 августа 2018 года. В сентябре 2019 года Совмин Крыма утвердил проект реконструкции набережной.

Работы будут идти в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Согласно паспорту ФЦП, реконструкция набережной оценивается в 4,1 млрд. рублей. Основной объем финансирования запланирован на 2022 год.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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