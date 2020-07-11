Курортный сезон
Развитие сюжета: «Дикий» отдых в Крыму: как выжить и вернуться домой ● Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию ● Власти выявили нарушения на ряде пляжей Феодосии ● В России оценили подорожание отдыха в Крыму ● Крымские гостиницы взвинтили цены до максимума
В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз
Горячая линия Минкурортов и туризма РК приняла более 11 тыс. звонков за полгода, сообщает пресс-служба министерства.
За полгода на «горячую линию» Министерства курортов и туризма Республики Крым поступило более 11 тыс. звонков, тогда как в прошлом году за этот же период было около 600 обращений. При этом большая часть звонков поступила за июнь и май – 9 522. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
В июле частота обращений начала снижаться — в первую неделю поступило около 600 звонков, тогда как в первую неделю июня почти 1800.
— Это связано с тем, что курортный сезон уже вошел в активную фазу, большинство вопросов урегулировано и у туристов есть понимание какие требования Роспотребнадзора действуют для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, — отметил министр.
Ситуационный центр, созданный по инициативе Минкурортов РК на базе круглосуточного call-центра Горячей линии, в оперативном режиме отрабатывает все запросы туристов и социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами. Обращения принимаются круглосуточно, чтобы гости и жители Крыма оперативно получали всю самую актуальную информацию.
Гостей республики интересовали, прежде всего, правила въезда в Крым в условиях действующего режима повышенной готовности, необходимость иметь при себе тест на отсутствие COVID-19 и изменения в посещении пляжа. А также популярными были вопросы туристов об объектах размещения и питания, туристских агентствах, достопримечательностях, турмаршрутах и транспортных услугах.
География респондентов очень широка, звонки поступили из 75 субъектов Российской Федерации. Лидируют по количеству обращений Москва и Санкт – Петеребург.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские туристы недовольны тем, как к ним относятся крымчане. Советский дизайн и старая мебель. Эксперты выяснили, что больше всего разочаровывает туристов в отдыхе в Крыму.
Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию. Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.
В России оценили подорожание отдыха в Крыму. Отдых в Крыму подорожал из-за коронавирусных ограничений на 5-6%. такие данные озвучил председатель Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
Крымские гостиницы взвинтили цены до максимума. Отдых в Крыму дорожает из-за ажиотажного спроса. Игроки туристического рынка хотят вернуть недополученные доходы весны и начала лета и взвинчивают цены.
Всплеск COVID в Севастополе - оперативные данные за минувшие сутки
За истекшие сутки в городе зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Дикий» отдых в Крыму: как выжить и вернуться домой
Отдых «дикарями» может стать не только незабываемым путешествием, но и принести немало проблем, если не знать особенности его организации.
Лайнер «Князь Владимир» не будет набирать пассажиров в Крыму
Круиз по Черному морю на лайнере «Князь Владимир» этим летом не предусматривает посадку пассажиров в портах Крыма.
8 июля
В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом
6 часов назад
В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19
Исследователи российского Крымского федерального университета в Симферополе подали заявку на грант по разработке вакцины против COVID-19 в Российский фонд фундаментальных исследований.