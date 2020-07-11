В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз

Горячая линия Минкурортов и туризма РК приняла более 11 тыс. звонков за полгода, сообщает пресс-служба министерства.

За полгода на «горячую линию» Министерства курортов и туризма Республики Крым поступило более 11 тыс. звонков, тогда как в прошлом году за этот же период было около 600 обращений. При этом большая часть звонков поступила за июнь и май – 9 522. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В июле частота обращений начала снижаться — в первую неделю поступило около 600 звонков, тогда как в первую неделю июня почти 1800.

— Это связано с тем, что курортный сезон уже вошел в активную фазу, большинство вопросов урегулировано и у туристов есть понимание какие требования Роспотребнадзора действуют для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, — отметил министр.

Ситуационный центр, созданный по инициативе Минкурортов РК на базе круглосуточного call-центра Горячей линии, в оперативном режиме отрабатывает все запросы туристов и социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами. Обращения принимаются круглосуточно, чтобы гости и жители Крыма оперативно получали всю самую актуальную информацию.

Гостей республики интересовали, прежде всего, правила въезда в Крым в условиях действующего режима повышенной готовности, необходимость иметь при себе тест на отсутствие COVID-19 и изменения в посещении пляжа. А также популярными были вопросы туристов об объектах размещения и питания, туристских агентствах, достопримечательностях, турмаршрутах и транспортных услугах.

География респондентов очень широка, звонки поступили из 75 субъектов Российской Федерации. Лидируют по количеству обращений Москва и Санкт – Петеребург.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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