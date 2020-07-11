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Коронавирус в Крыму

В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом

10:03 суббота, 11 июля 2020
В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом

фото © zdrav.expert

COVID-19 подтвержден у 24 человек в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 – завозные случаи, 4 выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 7 – при обращении за медицинской помощью, 1 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.

С начала пандемии зарегистрировано 855 случаев COVID-19. «53 из них завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 616 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 87 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – добавил глава Крыма.

С выздоровлением из больниц выписаны 647 пациентов, из них 12 за истекшие сутки, 12 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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