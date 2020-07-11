Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19 ● В России могут вернуть ограничительные меры из-за коронавируса ● Коронавирус обнаружен за сутки у одного человека в Севастополе ● Крымчанам советуют проверить своих животных на коронавирус ● Коронавирус не сдается: в Крыму за сутки 16 новых заражений
В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом
фото © zdrav.expert
COVID-19 подтвержден у 24 человек в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 – завозные случаи, 4 выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 7 – при обращении за медицинской помощью, 1 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.
С начала пандемии зарегистрировано 855 случаев COVID-19. «53 из них завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 616 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 87 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – добавил глава Крыма.
С выздоровлением из больниц выписаны 647 пациентов, из них 12 за истекшие сутки, 12 человек скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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