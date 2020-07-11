В Форосе обновят канализационные очистные сооружения

Предельный лимит финансирования мероприятия составит порядка 800 млн рублей, сообщает пресс-служба Минстроя РК.

В ялтинском пгт. Форос запроектирована реконструкция канализационных очистных сооружений с предельным лимитом финансирования порядка 800 млн рублей. В данное время получено положительное заключение экспертизы проектной документации.

Мероприятия будут выполнены в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов в ходе рабочего совещания в Ялте.

— Запроектирована реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт. Форос и получено положительное заключение экспертизы проектной документации. Предельный лимит финансирования составит порядка 800 млн рублей. Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году, а завершатся – в 2022, — отметил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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