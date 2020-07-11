Власть
Стоимость авиаперелетов в Крым снизилась на четверть
Стоимость авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25% в зависимости от направления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Только за первые 10 дней июля, по его данным, Крым принял 400 тысяч туристов.
«В июле мы рассчитываем принять до 1,5 млн туристов, что сопоставимо с прошлым годом»,- сказал министр.
В разрезе общей структуры турпотока в Крым на авиасообщение приходится 35,5%, на Крымский мост порядка 60% и на жд транспорт около 5%. Росту турпотока способствует расширении географии полетов.
«Все, что связано с развитием курортов и туризма, сейчас на первом месте в экономике полуострова. Сейчас внимание приковано к внутреннему туризму, он становится одним из серьезных драйверов экономики нашей страны», — сказал министр.
При этом, он подчеркнул, что успешность сезона также во многом зависит от того, как в Крыму будут соблюдены требования Роспотребнадзора и какие впечатления оставят курорты полуострова у гостей полуострова.
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