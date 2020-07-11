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Происшествия

Симферополец предстанет перед судом за убийство сокамерника в СИЗО

11:09 суббота, 11 июля 2020

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении подследственного, который, находясь в камере симферопольского СИЗО, убил одного сокамерника и пытался убить второго.

Об этом сообщила прокуратура Крыма.

«Житель Симферополя обвиняется в том, что, являясь следственно-арестованным, находясь в камере ФКУ СИЗО-1, в январе 2019 года на почве неприязненных отношений нанес потерпевшему лезвием из одноразового бритвенного станка один удар в область шеи, после чего продолжил наносить удары руками и ногами в область туловища потерпевшего, причинив ему телесные повреждения легкой и средней степени тяжести.

Свои действия обвиняемый не смог довести до конца, поскольку они были пресечены сотрудниками учреждения», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что он же в августе 2020 года, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, находясь в камере СИЗО, взял лежащую на столе заточку и нанес другому сокамернику удар в область груди, от чего наступила смерть последнего. «С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство двух лиц, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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