Силовики задержали симферопольца при получении посылки с запрещенными препаратами

Сотрудники Крымской таможни задержали симферопольца, который получал посылку из Белоруссии с сильнодействующими препаратами.

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«В отделении почтовой связи Симферополя во время получения посылки, содержащей сильнодействующие вещества, правоохранителями при силовой поддержке СОБР Крымской таможни был задержан житель Симферополя, – говорится в сообщении. – При вскрытии международного почтового отправления, поступившего в адрес крымчанина, правоохранители обнаружили таблетки и ампулы с жидкостью, содержащие в своем составе запрещенное вещество».

Согласно заключению эксперта, изъятые таблетки и жидкость в ампулах содержат в своем составе 38 грамм тестостерона и станозолола, которые включены в списки сильнодействующих и ядовитых веществ, составленные для применения статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации.

«В настоящее время в отношении лица, совершившего преступление, Крымской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующих веществ. За незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС таких веществ крымчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», – цитирует заместителя начальника Крымской таможни Игоря Владимирова пресс-служба ведомства.

В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел таблетки и ампулы на одном из сайтов в интернете, потому что купить препараты в аптеках не смог. Препараты планировал использовать при занятиях спортом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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