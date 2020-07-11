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Коронавирус в Крыму

С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки

19:03 суббота, 11 июля 2020
С каждым днем хуже: ВОЗ объявила о рекордном заражении COVID за сутки

фото © pixabay.com

За последние сутки в мире заразилось коронавирусом небывалое количество людей – 228 тыс. Наихудшая ситуация наблюдается в США, Бразилии и Индии.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Так, в Соединенных Штатах число зараженных достигло 3 млн человек, в Бразилии – 1,7 млн человек, а Индии – почти 794 тыс. В десятку неблагополучных по уровню заболеваемости также вошли Россия, Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

Накануне во всем мире заболело почти 205 тыс. человек, что меньше на 23 тыс. по сравнению с сегодняшним днем. Только за прошедший день во всех странах скончались 5,5 тыс. человек

По данным, опубликованным на сайте Стопкоронавирус.рф, число выявленных заболевших за сутки составляет 6,6 тыс. человек, а общее количество зарегистрированных случаев заражения с начала года превышает 720 тыс. человек. Из них более 497 тыс. человек выздоровели, а 11,3 тыс. умерли. Как сообщал Роспотребнадзор, в стране протестировали на коронавирус 22,4 млн человек.

На этой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пик заболеваемости в мире все еще не пройден, поэтому говорить улучшении эпидемиологической ситуации пока рано.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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