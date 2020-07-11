Российские туристы недовольны тем, как к ним относятся крымчане

фото © pixabay.com

Советский дизайн и старая мебель. Эксперты выяснили, что больше всего разочаровывает туристов в отдыхе в Крыму.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, туристы часто недовольны отсутствием бассейнов, неприглядным внешним видом отелей и гостиниц. Им также не нравятся «бабушкинская» мебель и советский дизайн.

Отдыхающие возмущены и отношением к ним владельцев жилья, отсутствием детской анимации и завтраков.

Российские туристы оставляют разные отзывы:

«Когда же вы наконец все разъедетесь! Как задолбали!» — в сердцах говорит кассирша на автовокзале Ялты. Миловидное лицо молодой женщины обезображивает злобная гримаса. «Мы и так здесь сидим с утра до вечера!».

«С таким откровенным «совковым» хамством в обслуживании в России я уже более десяти лет не встречался. Не сразу, но примерно через десять-двенадцать лет после развала СССР до тружеников «самого ненавязчивого в мире сервиса» постепенно дошло, что они фактически едят из рук тех, кому раньше они через губу бросали: «Вас много, а я одна!»

Но Крым — это такой заповедник, в котором сохраняются не только реликтовые растения, но и реликтовые социальные отношения.

При этом курорты данных направлений продолжают пользоваться большим спросом у туристов.

«Среди самых популярных курортов этим летом — поселки Приморский и Береговое в Крыму. Их выбирают серферы, так как здесь лучшие места для катания и великолепные пляжи. Легендарная Поповка также заманивает туристов пляжами с белым песком», - отмечают эксперты.

В Приморском, Береговом, Поповке можно отдохнуть на 2521 рубль.

Ранее эксперты сервиса назвали самые популярные курорты Крыма для отдыха этим летом. Это поселки Окуневка в Черноморском районе, Солнечная Долина под Судаком.

Далее Андреевка (Севастополь), Стерегущее (Раздольненский район), Прибрежное (возле Евпатории), Мисхор (Ялта), Мирный (Евпатория), Морское (Судак). На последнем месте в рейтинге оказались Ялта и Евпатория.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России оценили подорожание отдыха в Крыму. Отдых в Крыму подорожал из-за коронавирусных ограничений на 5-6%. такие данные озвучил председатель Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Крымские гостиницы взвинтили цены до максимума. Отдых в Крыму дорожает из-за ажиотажного спроса. Игроки туристического рынка хотят вернуть недополученные доходы весны и начала лета и взвинчивают цены.

Места в отелях и пансионатах Крыма закончатся к концу июля. Закрытые для туристов границы могут породить дефицит мест для отдыха на курортах Крыма и Краснодарского края.

В Ялте думают, что в город приедет в два раза больше туристов, чем в советские времена. В Ялте вдруг решили, что город сможет принять 4 млн туристов, а главное, что такое количество отдыхающих приедет.