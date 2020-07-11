Реконструкция ялтинского стадиона ожидаемо оказалась дороже запланированной сметы

Об этом шла речь в ходе выездного совещания заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова по объектам ФЦП муниципального образования городской округ Ялта, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

На объекте уже выполнены работы по демонтажу зданий, выносу транзитных сетей ливневой и фекальной канализаций, заливке бетоном фундаментной плиты трибуны (объемом 3000 м3), обратной засыпке грунтом, заливке бетоном пилонов, плиты перекрытия первого этажа, фундамента входной группы. В данный момент проводятся работы по армированию плиты перекрытия второго этажа и подпорной стены, выполняется планировка земельного участка, идет монтаж наружных сетей теплотрассы, проходит укладка стен входной группы и заливка фундамента под котельную.

В ходе осмотра объекта Евгений Кабанов заслушал информацию по проведению реконструкции и поручил до конца следующей недели предоставить сопоставительные ведомости по удорожанию для согласования с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

— Мы должны четко определить, какой источник дополнительного финансирования необходимо привлечь, — отметил Евгений Кабанов.

Ежедневно на объекте работает более 40 человек, и он готов уже на 15%. Было отмечено, что все работы ведутся согласно графика и в ноябре этого года будут сданы монолитные конструкции.

Напомним также, что в ходе реконструкции футбольного поля планируется постелить натуральный рулонный газон, на котором будет предусмотрена автоматическая система полива, оборудованы беговые дорожки с резиновым покрытием.

В многофункциональном спортивном центре будут предусмотрены помещения для спортивных секций, судейская, конференц-залы, буфет, пресс-центр и прочее. Кроме того, на территории стадиона планируется создать входные группы, новую котельную и трансформаторную подстанцию, инженерные сети, пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, а также автоматическую система судейства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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