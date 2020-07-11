Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 11 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс) в восточных районах), уровень опасности желтый, ветер (местами ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 29, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 77 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 67 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 74 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью около 21 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 72 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью около 25 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 63 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 68 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 74 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 20 до 23 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 62 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 26, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 26, в Сочи - 27, в Турции - 27, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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