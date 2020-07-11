Бизнес
Крымчанам и дальше придется терпеть самые высокие цены на бензин
фото © Новости Крыма
Согласно данным Росстата, на конец июня этого года в Симферополе (Республика Крым) и Севастополе был самый дорогой бензин в Южном федеральном округе.
Средняя цена литра бензина в этих городах составила 49,89 и 49,65 рубля соответственно. Среди всех центров субъектов РФ Симферополь и Севастополь заняли шестое и седьмое место, больше всего этот нефтепродукт стоит только на Дальнем Востоке.
При этом, напомним, в конце мая правительство РФ ввело запрет на ввоз из-за рубежа бензина, дизельного топлива и керосина — для обеспечения энергобезопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. В Госдуме тогда сказали, что объемы производства топлива в России превышают потребление.
В начале июня на Крымском полуострове резко выросла цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 — из-за подорожания топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, единственной в России площадке для оптовых покупок топлива, реализуемого на заправках.
Цена бензина на бирже не просто выросла, она продолжает расти до сих пор и бьет все существующие рекорды, сказал «Примечаниям» коммерческий директор ООО «Торговый дом «ТЭС» Антон Раскин.
«В любой другой регион и другие города ЮФО доставлять бензин ближе, а мы все-таки в конце находимся. Только доставка топлива от Краснодара до Симферополя по железной дороге будет стоить порядка трех рублей за литр, вот и вся экономика. Цены как повышаются, так и повышались, топлива как не было, так и нет», — посетовал он.
С запуском грузового железнодорожного сообщения между Крымским полуостровом и материковой Россией цена бензина может незначительно понизиться. При этом разница с материковыми ценами в размере двух рублей за литр все равно сохранится, отметил Раскин.
Стоимость бензина и топлива в Республике Крым и Севастополе всегда была довольно высокой, особенно если сравнивать с Краснодарским краем, но запуск железнодорожных грузоперевозок по Крымскому мосту может уменьшить цену на бензин, считает председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
«В свое время министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик говорил, что в связи с простоями на железнодорожной паромной переправе и ее стоимостью идет подорожание каждого литра топлива в среднем на три-четыре рубля. Теперь грузовое движение открыто, составы пойдут по Крымскому мосту и стоимость простоев, связанных с паромной переправой, исчерпана», — сказал Цуркин.
Он уверен, что в связи с этим крупные крымские нефтетрейдеры должны исключить изначально заложенную стоимость данных простоев из цены на бензин. Понятно, что снижение цены зависит от решений самих трейдеров, и в любом случае произойдет не сразу, так как сначала будут распродаваться имеющиеся запасы бензина. Но уже к сентябрю стоимость топлива на заправках полуострова должна снизиться, полагает Анатолий Цуркин.
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