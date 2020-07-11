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Коронавирус в Крыму

Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса

17:02 суббота, 11 июля 2020
Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса

фото © pixabay.com

Севастополь и Республика Крым вышли на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса (Rt).

Rt – это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Коэффициент рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток и используется для принятия решений о переходе к первому, второму или третьему этапу снятия ограничений.

По данным на 7 июля, самый высокий Rt зафиксирован в Севастополе – 2,57 (всего в городе выявлено 254 человека с коронавирусом, 5 из них за последние сутки; 5 зараженных скончались). На втором месте Крым с показателем 2 (789 зараженных за весь период пандемии и 28 за последние сутки, 31 скончался). Замыкает первую тройку Чукотский автономный округ с коэффициентом 2.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом. COVID-19 подтвержден у 24 человек в Крыму за прошедшие сутки.

В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19. Исследователи российского Крымского федерального университета в Симферополе подали заявку на грант по разработке вакцины против COVID-19 в Российский фонд фундаментальных исследований.

Власти России рассказали, сколько в Севастополе психов. Чукотка оказалась самым «безумным» регионом России. Там каждый десятый страдает психическим расстройством. Севастополь занял третье место с конца этого рейтинга.

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