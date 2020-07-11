Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Всплеск COVID в Севастополе - оперативные данные за минувшие сутки ● В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом ● В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19 ● В России могут вернуть ограничительные меры из-за коронавируса ● Коронавирус обнаружен за сутки у одного человека в Севастополе
Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса
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Севастополь и Республика Крым вышли на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса (Rt).
Rt – это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Коэффициент рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток и используется для принятия решений о переходе к первому, второму или третьему этапу снятия ограничений.
По данным на 7 июля, самый высокий Rt зафиксирован в Севастополе – 2,57 (всего в городе выявлено 254 человека с коронавирусом, 5 из них за последние сутки; 5 зараженных скончались). На втором месте Крым с показателем 2 (789 зараженных за весь период пандемии и 28 за последние сутки, 31 скончался). Замыкает первую тройку Чукотский автономный округ с коэффициентом 2.
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