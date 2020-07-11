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Власть

Крым планирует поставлять сухофрукты в Сибирь

08:56 суббота, 11 июля 2020

Республика Крым может поставлять в Красноярский край сухофрукты.

Об этом на площадке Бизнес CAMP-2020 сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

— Мы в этом году попробовали новую форму работы, когда бизнес, который приехал с материка, например, из Красноярска, встречали здесь с нашими производителями сельхозпродукции. Говорили о поставках, например, сухих фруктов, потому что, если доставлять свежие фрукты, эта логистика достаточно дорогая будет в Красноярский край. Если это будут сухие фрукты, это совсем другие объемы для перевозки, и продавать можно круглый год в большом количестве, – уточнила министр.

Ирина Кивико отметила, что форумы проводятся в рамках национального проекта малого и среднего предпринимательства, где присутствуют все институты развития, которые созданы для поддержки бизнеса, — сообщает Крым 24.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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