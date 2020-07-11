Какой сегодня праздник 11 июля

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Сегодня, 11 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день шоколада (World Chocolate Day)

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.

В сам же День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно побывать в этот день на фабриках, заводах или в кондитерских, изготавливающих шоколад и его производные. Именно здесь всем желающим рассказывают как и из чего готовится шоколад, проводят всевозможные конкурсы и дегустации, выставки произведений из шоколада и даже мастер-классы, где можно попробовать себя в роли шоколатье.

День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Ос­но­ва­те­ли Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря пре­по­доб­ные Сер­гий и Гер­ман со­глас­но цер­ков­но­му пре­да­нию бы­ли гре­че­ски­ми свя­щен­но­и­но­ка­ми, при­шед­ши­ми в X ве­ке во вла­де­ния Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да вме­сте с пер­вы­ми пра­во­слав­ны­ми мис­си­о­не­ра­ми.

Ис­то­ри­че­ские све­де­ния об ос­но­ва­те­лях Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря скуд­ны. Ча­сто во вре­ме­на вра­же­ских на­ше­ствий (XII, XVII ве­ка) мо­на­стырь пе­ре­жи­вал опу­сто­ше­ние, на дол­гие де­ся­ти­ле­тия пре­ры­ва­лось здесь ино­че­ское слу­же­ние. Во вре­ме­на на­ше­ствий уни­что­жа­лись цер­ков­ные па­мят­ни­ки, мо­на­стыр­ские свя­ты­ни, не раз бы­ли со­жже­ны и раз­граб­ле­ны бо­га­тей­шие мо­на­стыр­ские биб­лио­те­ка и хра­ни­ли­ще ру­ко­пи­сей. 11 июля – па­мять пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на, Ва­ла­ам­ских чу­до­твор­цев

Крапивное заговенье

Народный праздник «Крапивное заговенье» отмечается 11 июля (по старому стилю - 28 июня). В церковном календаре этот день посвящается памяти преподобных Германа и Сергия Валаамских - известных праведников и чудотворцев. Другие названия праздника: «Канун Петрова дня», «Конец Петрова поста», «Крапивные заговины». Считалось, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев этой жгучей травы - последние в этом году.

Также сегодня, 11 июля, отмечают такие праздники:

- День художника по свету (День светооператора)

- Всемирный день народонаселения (World Population Day)

- День московского транспорта

- День подбадривания одиноких (National Cheer Up The Lonely Day) в США

- День моря в Китае

- День черничного маффина (National Blueberry Muffin Day) в США

- День деревьев в Мексике

- День черешни «Rainier» (National Rainier Cherry Day) в США

- День бесплатного «слурпи» (National Free Slurpee Day) в США

- Фестиваль вина «Бычья кровь» в Венгрии

- Одиннадцатая ночь в Северной Ирландии

- День народной революции (Наадам) в Монголии

- Битва золотых шпор (Праздник фламандской общины) в Бельгии

- День национальной культуры Кирибати

- День памяти геноцида в Сребренице в Боснии и Герцеговине

Сегодня именины празднуют: Иван, Павел, Сергей, Кир, Иосиф, Македон (Македоний), Ксенофонт, Иона, Герман, Магн, Папий (Паппий), Сеия, Улкиан, Элеонора.

Что происходило 11 июля в прошлые годы

1195 - произошла битва при Аларкосе.

1302 - Битва золотых шпор. Фламандское ополчение, в основном состоявшее из ремесленников, одержало победу над французской армией.

1533 - папа римский Климент VII наконец-то объявил, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской по-прежнему считается действительным и отлучил короля от церкви. Король к этому времени уже развелся с первой супругой и женился на Анне Болейн, связи между англиканской церковью и Ватиканом были прерваны.

1783 - Французская Академия прекратила работы по разработке парохода как бесперспективные.

1874 - Александр Николаевич Лодыгин получил привилегию в„– 1619 на лампу накаливания.

1890 - состоялись первые в истории Японии политические выборы.

1919 - в Голландии введен 8-часовой рабочий день.

1925 - во Львове основано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).

1933 - в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

1940 - Румыния исключена из Лиги Наций за сотрудничество с фашистами.

1941 - началась героическая оборона Киева, 11 июля19 сентября 1941 г71 день.

1960 - в Чехословакии объявлено о победе социализма, страна переименована в Чехословацкую Социалистическую Республику.

1975 - в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 тысяч древних статуй воинов.

1984 - В США объявлено, что к 1989 г. во всех автомобилях обязательно должны быть ремни безопасности.

1985 - в журнале Playboy опубликованы фотографии обнаженной поп-звезды Мадонны.

2003 - отныне во Франции вместо общепринятого англицизма e-mail, означающего электронную почту, будут использовать канадское слово courriel. Такое решение в рамках борьбы за чистоту языка приняла государственная комиссия.

2006 - компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 98.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 июля. Какие праздники будут завтра?

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