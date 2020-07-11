Общество
Какой сегодня праздник 11 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 11 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день шоколада (World Chocolate Day)
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году.
Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.
В сам же День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно побывать в этот день на фабриках, заводах или в кондитерских, изготавливающих шоколад и его производные. Именно здесь всем желающим рассказывают как и из чего готовится шоколад, проводят всевозможные конкурсы и дегустации, выставки произведений из шоколада и даже мастер-классы, где можно попробовать себя в роли шоколатье.
День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Основатели Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобные Сергий и Герман согласно церковному преданию были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами.
Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря скудны. Часто во времена вражеских нашествий (XII, XVII века) монастырь переживал опустошение, на долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествий уничтожались церковные памятники, монастырские святыни, не раз были сожжены и разграблены богатейшие монастырские библиотека и хранилище рукописей. 11 июля – память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Крапивное заговенье
Народный праздник «Крапивное заговенье» отмечается 11 июля (по старому стилю - 28 июня). В церковном календаре этот день посвящается памяти преподобных Германа и Сергия Валаамских - известных праведников и чудотворцев. Другие названия праздника: «Канун Петрова дня», «Конец Петрова поста», «Крапивные заговины». Считалось, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев этой жгучей травы - последние в этом году.
Также сегодня, 11 июля, отмечают такие праздники:
- День художника по свету (День светооператора)
- Всемирный день народонаселения (World Population Day)
- День московского транспорта
- День подбадривания одиноких (National Cheer Up The Lonely Day) в США
- День моря в Китае
- День черничного маффина (National Blueberry Muffin Day) в США
- День деревьев в Мексике
- День черешни «Rainier» (National Rainier Cherry Day) в США
- День бесплатного «слурпи» (National Free Slurpee Day) в США
- Фестиваль вина «Бычья кровь» в Венгрии
- Одиннадцатая ночь в Северной Ирландии
- День народной революции (Наадам) в Монголии
- Битва золотых шпор (Праздник фламандской общины) в Бельгии
- День национальной культуры Кирибати
- День памяти геноцида в Сребренице в Боснии и Герцеговине
Сегодня именины празднуют: Иван, Павел, Сергей, Кир, Иосиф, Македон (Македоний), Ксенофонт, Иона, Герман, Магн, Папий (Паппий), Сеия, Улкиан, Элеонора.
Что происходило 11 июля в прошлые годы
1195 - произошла битва при Аларкосе.
1302 - Битва золотых шпор. Фламандское ополчение, в основном состоявшее из ремесленников, одержало победу над французской армией.
1533 - папа римский Климент VII наконец-то объявил, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской по-прежнему считается действительным и отлучил короля от церкви. Король к этому времени уже развелся с первой супругой и женился на Анне Болейн, связи между англиканской церковью и Ватиканом были прерваны.
1783 - Французская Академия прекратила работы по разработке парохода как бесперспективные.
1874 - Александр Николаевич Лодыгин получил привилегию в„– 1619 на лампу накаливания.
1890 - состоялись первые в истории Японии политические выборы.
1919 - в Голландии введен 8-часовой рабочий день.
1925 - во Львове основано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).
1933 - в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.
1940 - Румыния исключена из Лиги Наций за сотрудничество с фашистами.
1941 - началась героическая оборона Киева, 11 июля19 сентября 1941 г71 день.
1960 - в Чехословакии объявлено о победе социализма, страна переименована в Чехословацкую Социалистическую Республику.
1975 - в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 тысяч древних статуй воинов.
1984 - В США объявлено, что к 1989 г. во всех автомобилях обязательно должны быть ремни безопасности.
1985 - в журнале Playboy опубликованы фотографии обнаженной поп-звезды Мадонны.
2003 - отныне во Франции вместо общепринятого англицизма e-mail, означающего электронную почту, будут использовать канадское слово courriel. Такое решение в рамках борьбы за чистоту языка приняла государственная комиссия.
2006 - компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 98.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 июля. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 9 июля. Сегодня, 9 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Призывы идти убирать лаванду с серпами и секаторами оказались фейком. Мошенники призывают людей к помощи в уборке лаванды в Бахчисарайском районе с использованием серпов и секаторов.
Ялта в двенадцатый раз примет фестиваль хип-хоп культуры. Фестиваль хип-хоп культуры Yalta Summer Jam в этом году пройдет в Ялте без участия иностранных гостей в сокращенном формате и с учетом требований Роспотребнадзора.
Бюджетное путешествие: крымчанин отправился автостопом к Охотскому морю. Пока жители России съезжаются на отдых в недешевый Крым, обитатели полуострова тоже отправляются в путешествия к морю – гораздо более экстремальные и бюджетные.
Черноморско-Каспийская депрессия «наведет шороху» в Крыму
На выходных в Крыму сохранится устойчивый температурный фон. Но уже на следующей неделе полуостров окажется во власти циклонической активности, которая принесет с собой дожди и грозы.
Крым не хочет, Украина не дает: что происходит с водой на полуострове
В Крыму продолжают активно обсуждать дефицит воды на полуострове. Местные власти уверены, что вода не нужна. А в Украине продолжают настаивать на том, что давать воду на полуостров и не собираются.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму
Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
7 июля
Власти России рассказали, сколько в Севастополе психов
Чукотка оказалась самым «безумным» регионом России. Там каждый десятый страдает психическим расстройством. Севастополь занял третье место с конца этого рейтинга.