Две пожилые женщины и мужчина украли неисправный автомобиль в Симферополе

Симферопольские полицейские задержали двух женщин и мужчину, которые из-за нехватки денег решили угнать принадлежащий жителю крымской столицы неисправный автомобиль Lada 2110.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По подозрению в совершении преступления задержаны две женщины 51 и 53 лет, а также мужчина 60 лет. Все подозреваемые ранее не судимы, и, как выяснили оперативники, на кражу автомашины их спровоцировал алкоголь и нехватка денег, – говорится в сообщении. – Правоохранители выяснили, что потерпевший из-за технической неисправности был вынужден оставить свой автомобиль припаркованным на улице. Через несколько дней, вернувшись за машиной, парень обнаружил ее отсутствие».

Полицейские установили, что пожилые люди, регулярно сидя на лавочке, видели, что на протяжении нескольких дней на улице стоит, как они решили, «ничей» автомобиль. Злоумышленники решили спрятать машину у себя во дворе, разобрать и сдать на металлолом, чтобы заработать денег.

«Выпив для храбрости, они вручную закатили машину во двор и принялись праздновать победу, однако затем заметили, что на месте, где стояла машина, работают сотрудники полиции. Испугавшись последствий, этой же ночью злоумышленники оттолкали машину на соседнюю улицу, где она и была обнаружена», – отметили в МВД.

Когда полицейские установили, что именно соседи угнали автомобиль, граждане решили признаться в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. Фигурантам дела грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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